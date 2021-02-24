棒球》沉潛近一年 前桃猿洋投李茲投入墨西哥聯盟

李茲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕樂天桃猿隊去年本和前年三振王李茲（Radhamés Liz）簽約，但他後來因身心因素並未報到。沉潛許久之後，李茲找到新東家，墨西哥聯盟猶加敦獅子隊（Leones de Yucatán），新球季很可能擔任先發輪值之一。

猶加敦獅子隊推特發文，歡迎新同學李茲。當地媒體也報導，李茲16歲就投入職業賽場，曾是金鶯隊潛力新秀，過往也曾效力日本、南韓和台灣的中華職棒。

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李茲去年本和樂天桃猿續約，但後來因故並未報到，當時他接受家鄉多明尼加媒體訪問，透露自己因椎間盤問題才並未投入任何球隊。去年底，李茲重新在球場上復出，效力多明尼加冬季聯盟的東方之星隊出賽，證明自己健康無虞。

ESTRELLA DOMINICANA LLEGA A LA CUEVA

Presentado por @CervezaTecate



Radhamés Liz es nuevo abridor de Yucatán; ha brillado en MLB, Corea, Taiwán, Japón y es el mejor pitcher activo de la LIDOM con 1.98 ERA de por vida



Entérate de todo https://t.co/XNB4KDzkfh pic.twitter.com/8a02U9VtkE — Leones de Yucatán （@LeonesOficial） February 23, 2021

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