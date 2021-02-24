晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》「雷特事件」延燒 聯盟二度回應

2021/02/24 17:02

雷特（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕桃園領航猿日前才宣布簽下被新竹攻城獅割愛的洋將雷特，未料峰迴路轉，一場都未出賽，就被PLG聯盟以牴觸聯盟規章為由而否定，此決議也引起諸多球迷的反彈，也在網路上引起廣泛討論，聯盟再度針對此事第二度發新聞稿回應。

根據聯盟賽事規章33.2：「球隊得於截止日前不限次數進行註冊調整。外籍球員（洋將）同一球季只能註冊於同一隊之名單上。（若有特殊需求，得向賽務決策委員會申請特例處理。）」

按照規章解釋，雷特（Julian Wright）的身份已確定這季無法被其它隊註冊，而針對桃園領航猿提出「COVID-19疫情關係」申請特例，賽務決策委員會詢問法律意見，確認特例的解釋並不包含武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的因素影響，因為於賽季之初，聯盟已經因應疫情開放各隊註冊三位外籍球員（洋將）。

所以若任一球隊現有外籍球員（洋將）遭到釋出，依照目前規章是無法註冊到PLG的另一支球隊（特殊情況將交由賽務委員會決議），但在註冊截止日前進行三位外籍球員（洋將）更換都合乎規章。

新竹攻城獅找來大勝（Branden Dawson）加盟，因其之前沒有註冊於PLG任何一隊，在新竹攻城獅已註銷雷特（Julian Wright）的情況下，註冊成功。

PLG聯盟強調，「對於未來的規章調整，將會在賽季結束後與法律顧問持續聽取各界意見以更完善相關制度，也希望球迷都能了解，所有的制度都必須被尊重與遵守，才能讓聯盟走得更遠更久。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。