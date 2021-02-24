PLG》「雷特事件」延燒 聯盟二度回應

雷特（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕桃園領航猿日前才宣布簽下被新竹攻城獅割愛的洋將雷特，未料峰迴路轉，一場都未出賽，就被PLG聯盟以牴觸聯盟規章為由而否定，此決議也引起諸多球迷的反彈，也在網路上引起廣泛討論，聯盟再度針對此事第二度發新聞稿回應。

根據聯盟賽事規章33.2：「球隊得於截止日前不限次數進行註冊調整。外籍球員（洋將）同一球季只能註冊於同一隊之名單上。（若有特殊需求，得向賽務決策委員會申請特例處理。）」

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按照規章解釋，雷特（Julian Wright）的身份已確定這季無法被其它隊註冊，而針對桃園領航猿提出「COVID-19疫情關係」申請特例，賽務決策委員會詢問法律意見，確認特例的解釋並不包含武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的因素影響，因為於賽季之初，聯盟已經因應疫情開放各隊註冊三位外籍球員（洋將）。

所以若任一球隊現有外籍球員（洋將）遭到釋出，依照目前規章是無法註冊到PLG的另一支球隊（特殊情況將交由賽務委員會決議），但在註冊截止日前進行三位外籍球員（洋將）更換都合乎規章。

新竹攻城獅找來大勝（Branden Dawson）加盟，因其之前沒有註冊於PLG任何一隊，在新竹攻城獅已註銷雷特（Julian Wright）的情況下，註冊成功。

PLG聯盟強調，「對於未來的規章調整，將會在賽季結束後與法律顧問持續聽取各界意見以更完善相關制度，也希望球迷都能了解，所有的制度都必須被尊重與遵守，才能讓聯盟走得更遠更久。」

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