PLG》攻城獅阻擋雷特轉隊「陰謀論」 高景炎一張圖打臉酸民

新竹攻城獅總經理高景炎（右）。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕新竹攻城獅釋出洋將雷特，補強SBL得分、籃板雙冠王大勝，而雷特本來被領航猿網羅未料峰迴路轉，一場都未出賽，就被PLG聯盟以牴觸聯盟規章為由而否定，此決議也引起諸多球迷的反彈，也在網路上引起廣泛討論，甚至傳出陰謀論，有網友更懷疑是「攻城獅刻意阻擋雷特加盟」。

新竹攻城獅總經理高景炎打破沉默，親自回覆，強調攻城獅絕對沒有阻擋雷特轉隊，且第一時間發離隊證明，同時樂意見到雷特有更好的發展，甚至也期待看見雷特加盟領航猿，上演「對決前東家」戲碼。

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以下是高景炎的回應 :

針對過去幾天網友的評論，我有些話想說：

1. 當大家還未能瞭解實況時，在網路上的發言都是要謹言慎行的，本人並非球團官派的聯盟董事代表，所以我並不具有投票權，本事件也未進入投票程序，並無透過投票反對，而是遵照聯盟的規章進行。

2. 我們釋出 JuJu（雷特）之後，沒有限制任何他的能力與權利，唯一能夠限制他的離隊證明，也在我們與 JuJu 達成共識的當下，馬上開立離隊證明書給他的經紀人，讓他以球員的身份與其他球隊接觸，並無所謂的捅刀行為。

3. 在這一事件我們一直是被聯盟告知的單位，並沒有在 JuJu 事件上提出任何的意見。

4. 各位各式各樣的假設、揣摩，只是要來無限上綱的漫罵以及對我人身攻擊，這些我都看到了，真實的真相跟你們想像的是完全不一樣的。

事實是，如同截圖對話，當我們得知 JuJu 要去領航猿時我跟我們兩位創辦夥伴是高興的，因為這代表會有話題，大家會想進場來看，同時，我們也未轉嫁任何費用給他的新東家，如原合約談定的回程機票、隔離費用...等。

註：對話內的機票為當初答應 JuJu 不論他到哪隊，當他在台灣的任務告一段落準備回美國時，會幫他訂6月1號的返美機票。

新竹攻城獅總經理高景炎貼出對話內容。（取自臉書）

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