晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》攻城獅阻擋雷特轉隊「陰謀論」 高景炎一張圖打臉酸民

2021/02/24 17:15

新竹攻城獅總經理高景炎（右）。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕新竹攻城獅釋出洋將雷特，補強SBL得分、籃板雙冠王大勝，而雷特本來被領航猿網羅未料峰迴路轉，一場都未出賽，就被PLG聯盟以牴觸聯盟規章為由而否定，此決議也引起諸多球迷的反彈，也在網路上引起廣泛討論，甚至傳出陰謀論，有網友更懷疑是「攻城獅刻意阻擋雷特加盟」。

新竹攻城獅總經理高景炎打破沉默，親自回覆，強調攻城獅絕對沒有阻擋雷特轉隊，且第一時間發離隊證明，同時樂意見到雷特有更好的發展，甚至也期待看見雷特加盟領航猿，上演「對決前東家」戲碼。

以下是高景炎的回應 :

針對過去幾天網友的評論，我有些話想說：

1. 當大家還未能瞭解實況時，在網路上的發言都是要謹言慎行的，本人並非球團官派的聯盟董事代表，所以我並不具有投票權，本事件也未進入投票程序，並無透過投票反對，而是遵照聯盟的規章進行。

2. 我們釋出 JuJu（雷特）之後，沒有限制任何他的能力與權利，唯一能夠限制他的離隊證明，也在我們與 JuJu 達成共識的當下，馬上開立離隊證明書給他的經紀人，讓他以球員的身份與其他球隊接觸，並無所謂的捅刀行為。

3. 在這一事件我們一直是被聯盟告知的單位，並沒有在 JuJu 事件上提出任何的意見。

4. 各位各式各樣的假設、揣摩，只是要來無限上綱的漫罵以及對我人身攻擊，這些我都看到了，真實的真相跟你們想像的是完全不一樣的。

事實是，如同截圖對話，當我們得知 JuJu 要去領航猿時我跟我們兩位創辦夥伴是高興的，因為這代表會有話題，大家會想進場來看，同時，我們也未轉嫁任何費用給他的新東家，如原合約談定的回程機票、隔離費用...等。

註：對話內的機票為當初答應 JuJu 不論他到哪隊，當他在台灣的任務告一段落準備回美國時，會幫他訂6月1號的返美機票。

新竹攻城獅總經理高景炎貼出對話內容。（取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。