湖人踢館龍頭爵士求止敗 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今NBA有3場轉播賽事。早上8點30分，由溜馬主場迎戰勇士，溜馬沙波尼斯（Domantas Sabonis）前役以大三元之姿力克灰狼。雙方上次交手勇士以9分差收下敗仗，此役在柯瑞（Stephen Curry）的率領下能否扳回一城呢？接著，黃蜂踢館太陽。太陽在上一戰血洗拓荒者，今碰頭東部排名第9的黃蜂能否收下四連勝呢？

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最後則上演西部前段班湖人與爵士的精采好戲，近期苦吞3連敗的湖人在「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的孤軍奮戰下有止敗的機會嗎？本戰上午11點開打，敬請球迷朋友不要錯過！

NBA

08:30 勇士@溜馬 緯來體育

11:00 黃蜂@太陽 緯來體育 （D-LIVE）

11:00 湖人@爵士 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

中職自辦熱身賽

12:55 樂天自辦熱身賽 味全vs樂天 ELEVEN SPORTS2

歐冠

00:50 托特納姆熱刺 VS 沃夫斯柏格 32強次回合 愛爾達體育3台

03:50 亞特蘭大 VS 皇家馬德里 16強首回合 愛爾達體育3台

06:00 門興 VS 曼城 16強首回合 D-LIVE 愛爾達體育3台

03:50 門興 VS 曼城 16強首回合 愛爾達體育1台

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