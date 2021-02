湖人踢館龍頭爵士求止敗 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。(資料照,今日美國)

今NBA有3場轉播賽事。早上8點30分,由溜馬主場迎戰勇士,溜馬沙波尼斯(Domantas Sabonis)前役以大三元之姿力克灰狼。雙方上次交手勇士以9分差收下敗仗,此役在柯瑞(Stephen Curry)的率領下能否扳回一城呢?接著,黃蜂踢館太陽。太陽在上一戰血洗拓荒者,今碰頭東部排名第9的黃蜂能否收下四連勝呢?

最後則上演西部前段班湖人與爵士的精采好戲,近期苦吞3連敗的湖人在「詹皇」詹姆斯(Lebron James)的孤軍奮戰下有止敗的機會嗎?本戰上午11點開打,敬請球迷朋友不要錯過!

NBA

08:30 勇士@溜馬 緯來體育

11:00 黃蜂@太陽 緯來體育 (D-LIVE)

11:00 湖人@爵士 ELEVEN SPORTS1、愛爾達體育1台

中職自辦熱身賽

12:55 樂天自辦熱身賽 味全vs樂天 ELEVEN SPORTS2

歐冠

00:50 托特納姆熱刺 VS 沃夫斯柏格 32強次回合 愛爾達體育3台

03:50 亞特蘭大 VS 皇家馬德里 16強首回合 愛爾達體育3台

06:00 門興 VS 曼城 16強首回合 D-LIVE 愛爾達體育3台

03:50 門興 VS 曼城 16強首回合 愛爾達體育1台

