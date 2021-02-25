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MLB》近3年僅15轟 昔日響尾蛇明星強打改當勇士

2021/02/25 06:53

蘭姆身穿勇士球衣於春訓亮相。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕亞特蘭大勇士日前完成一樁補強，以1年100萬美元（約台幣2786萬元）網羅前響尾蛇主砲蘭姆（Jake Lamb），企盼改善積弱不振的三壘防線。

蘭姆自2014年升上大聯盟後便一直效力於響尾蛇隊，主要守備位置為一壘及三壘。2016年他破繭而出，單季狂掃29發全壘打，並外帶91分打點，躍升為中心打者；隔年更上層樓，敲出30轟及105分打點，並入選該年的明星賽。

然而此後蘭姆卻遭逢嚴重肩傷，實力大幅衰退，也無法穩定出賽。近3個賽季他只有563個打數，打擊率0.205，全壘打15支。蘭姆在響尾蛇隊的最後一個賽季出賽18場，留下0.116打擊率，爾後球隊決定放棄一度寄予厚望的年輕主砲，將其變賣至運動家隊。蘭姆抵達奧克蘭後成績有所起色，13場比賽共轟出3發全壘打，打擊率也提升至0.267，可惜季末仍難逃釋出命運。

在自由市場載浮載沉數月後，勇士隊伸出援手，給了蘭姆一線生機。上季勇士隊三壘主要由萊利（Austin Riley）和卡馬戈（Johan Camargo）輪番鎮守，2人卻同時陷入打擊低潮，球隊於是在休賽期間積極補強，先簽下前世界大賽MVP山度瓦（Pablo Sandoval），又補進安德瑞安薩（Ehire Adrianza）和蘭姆等人，展現強烈的企圖心。

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