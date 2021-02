MLB》傳奇退而不休！鈴木一朗帶3種手套現身水手春訓

鈴木一朗。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕退役球星鈴木一朗今投入水手位於亞歷桑那的春訓,依舊展現對棒球的十足熱情,還與陣中新秀一同練習,頗有傳承意味。

根據《日刊體育》報導,現擔任水手特助兼教練的鈴木一朗今穿著球衣現身春訓基地,與球員時期看起來沒什麼不同,簡單熱身後就在外野手進行守備練習時,使用T座進行打擊練習。

報導指出,47歲的鈴木一朗無論在西雅圖或返回日本時都持續進行訓練,這次春訓還特別準備外野手、投手、內野手專用的3種手套,選手時期對於棒球的熱情絲毫沒有消退。

大聯盟官網記者克雷默(Daniel Kramer)則在推特透露,一朗今還與陣中潛力新秀羅德里奎茲(Julio Rodríguez)進行傳接球練習,後者在水手2000年網羅鈴木一朗後的一個月出生,克雷默也因此形容兩人是「過去與未來的相遇」。

Past meets future (again): The first moments of on-field activity for Julio Rodríguez this spring were shared over a catch with Ichiro. They did this regularly last year, too.



Julio was born one month after the Mariners purchased Ichiro’s rights from his team in Japan in 2000. pic.twitter.com/OB9EOV91cQ