MLB》傳奇退而不休！鈴木一朗帶3種手套現身水手春訓

鈴木一朗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕退役球星鈴木一朗今投入水手位於亞歷桑那的春訓，依舊展現對棒球的十足熱情，還與陣中新秀一同練習，頗有傳承意味。

根據《日刊體育》報導，現擔任水手特助兼教練的鈴木一朗今穿著球衣現身春訓基地，與球員時期看起來沒什麼不同，簡單熱身後就在外野手進行守備練習時，使用T座進行打擊練習。

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報導指出，47歲的鈴木一朗無論在西雅圖或返回日本時都持續進行訓練，這次春訓還特別準備外野手、投手、內野手專用的3種手套，選手時期對於棒球的熱情絲毫沒有消退。

大聯盟官網記者克雷默（Daniel Kramer）則在推特透露，一朗今還與陣中潛力新秀羅德里奎茲（Julio Rodríguez）進行傳接球練習，後者在水手2000年網羅鈴木一朗後的一個月出生，克雷默也因此形容兩人是「過去與未來的相遇」。

Past meets future （again）: The first moments of on-field activity for Julio Rodríguez this spring were shared over a catch with Ichiro. They did this regularly last year, too.



Julio was born one month after the Mariners purchased Ichiro’s rights from his team in Japan in 2000. pic.twitter.com/OB9EOV91cQ — Daniel Kramer （@DKramer_） February 23, 2021

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