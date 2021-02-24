NBA》才打19場 哈登大三元次數已居籃網隊史第2

哈登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「大鬍子」哈登（James Harden）今主場迎戰國王拿下29分、11籃板、14助攻繳出大三元，以127：118再替籃網添一勝。自少了杜蘭特（Kevin Durant）撐腰下，籃網仍能以7連勝之姿居於東部第二，可知哈登在籃網的重要性。

哈登在前場對戰國王時、繳出29分、14助攻、13籃板、本季第5次大三元，當時在隊史紀錄就已與傳奇球星安德森（Kenny Anderson）、長人布萊德利（Shawn Bradley）平起平坐。

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今天此役是哈登在籃網第19場比賽，當中就有6場上演大三元、在籃網隊史正式來到第2，排名第一的則是奇德（Jason Kidd）的61次。同時，哈登在大三元總數上也來到52次，總排名位居第8，與排名第7的傳奇球星「大鳥」伯德（Larry Bird）僅差7次。

James Harden tonight:



29 PTS

11 REB

14 AST

5 3PT



It’s his 6th triple-double with the Nets, already the 2nd most in franchise history （Jason Kidd, 61）. pic.twitter.com/38FB8qXcUI — StatMuse （@statmuse） February 24, 2021

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