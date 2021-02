NBA》才打19場 哈登大三元次數已居籃網隊史第2

哈登。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「大鬍子」哈登(James Harden)今主場迎戰國王拿下29分、11籃板、14助攻繳出大三元,以127:118再替籃網添一勝。自少了杜蘭特(Kevin Durant)撐腰下,籃網仍能以7連勝之姿居於東部第二,可知哈登在籃網的重要性。

哈登在前場對戰國王時、繳出29分、14助攻、13籃板、本季第5次大三元,當時在隊史紀錄就已與傳奇球星安德森(Kenny Anderson)、長人布萊德利(Shawn Bradley)平起平坐。

請繼續往下閱讀...

今天此役是哈登在籃網第19場比賽,當中就有6場上演大三元、在籃網隊史正式來到第2,排名第一的則是奇德(Jason Kidd)的61次。同時,哈登在大三元總數上也來到52次,總排名位居第8,與排名第7的傳奇球星「大鳥」伯德(Larry Bird)僅差7次。

James Harden tonight:



29 PTS

11 REB

14 AST

5 3PT



It’s his 6th triple-double with the Nets, already the 2nd most in franchise history (Jason Kidd, 61). pic.twitter.com/38FB8qXcUI