高球》評論伍茲車禍惹議！CNN記者被迫出面道歉

高爾夫名將老虎伍茲今在加州洛杉磯當地發生嚴重車禍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕現年45歲的美國高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods），今在加州洛杉磯當地驚傳嚴重車禍，右腿多處骨折所幸送醫救治性命無虞，詳細情形仍待警方進一步調查釐清，《CNN》體育記者斯科爾斯（Andy Scholes）卻已出面道歉，只因他對此事表態：「不完全感到驚訝 。」

伍茲撞車意外發生後，斯科爾斯在CNN播客節目中，發表針對伍茲的個人評論，引發各界熱議，當時主持人基拉兒（Brianna Keilar）詢問他的反應時說：「驚呆了，我想。但你知道，當我們在這裡看到後，又不是完全驚訝。」 斯科爾斯直指伍茲早在2017年就被警察發現，駕車停在路邊睡著，而且引擎還沒熄火，「他曾說他當時服用過很多止痛藥。眾所周知，多年來老虎經歷許多手術，止痛藥已成為他生活一部分。」

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斯科爾斯的大膽臆測，很快在網路上慘遭各界批評，《今日美國》編輯賈維里（Hemal Jhaveri）發推文說：「這只是不負責任的新聞，當我們什麼都還不知道時，CNN需要找一些真正的體育記者。」對此斯科爾斯公開致歉滅火：「我很遺憾，這不是我的本意。」

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