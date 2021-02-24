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AIT與冰球協會攜手辦座談會 史上首位黑人選手暢談種族歧視

2021/02/24 21:37

冰球協會號召教練、球員共同參與奧里的線上座談會。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕美國在台協會（AIT）與全國冰球協會攜手合作，舉行國際退役冰球球星奧里（Willie O'Ree）的線上座談會；此活動原本預定於台北美國資料中心舉辦，最終考量疫情改成線上同步直播，但冰球協會仍號召教練、球員熱情參與，並改在土城運動中心酷冰Frozen冰宮舉行，冰球協會秘書長黃意中、台灣男、女子成人國家隊總教練皆出席，並帶領國家代表隊培訓選手楊長興、翁鐸、李昕容、鮑易和張逵翔等球員一同加入，與國際冰球接軌。

座談會主角奧里是北美國家冰球聯盟（NHL）首位黑人球員，由於冰球發源地在加拿大，加上訓練花費不貲，球員絕大多數都是白人。

奧里在1958年成為第一個踏上NHL的黑人球員，並曾經擔任波士頓棕熊隊的前鋒，但當時受到種族歧視，遇到諸多困難和挑戰，才在球隊佔有一席之地，也是NHL的傳奇球星之一。而NHL一直到1974年才出現第二位黑人球員馬森（Mark Marson）。

奧里（Willie O'Ree）的奮鬥故事也被拍成紀錄片《威利》。本次線上座談會眾星雲集，除了威利·奧里本人外，還有《威利》紀錄片製片人勞倫斯·馬蒂厄-勒格（導演兼聯合製片人）和布萊恩特·麥克布賴德（聯合製片人），以及首位參加國家女子冰球聯賽、洛杉磯國王隊現任球探的黑人女球星布萊克·博爾登，節目中暢談種族平等、正義、文化和體育的包容精神等議題。

成人國家隊總教練萊恩（Ryan Conrad Lang）表示，「看完線上座談會有很大的啟發，威利·奧里的故事可以給球員很大的啟示，不要害怕失敗和挫折，只要有決心，並不斷努力，一定能踏上成功之路。」

成人女子國家隊教頭尹安中則認為，「女子運動員其實也遇到很多歧視和刻板印象，我也常鼓勵選手，不用太在意別人的眼光，只要忠於自己，對自己負責，一樣能在國際運動舞台發光發熱。」

本次美國在台協會特別與冰球協會合作，雙方一拍即合，冰球協會秘書長黃意中表示，本會很榮幸收到AIT的邀請，也將此活動轉發到各冰球球團，藉由威利·奧里的經驗分享，帶給教練及選手們不少鼓勵，也讓國人更認識冰球的發展史。

受到疫情影響，台灣冰球代表隊已超過一年未能出國比賽，尹安中坦言，「在國內女子選手很難找到適合的對手，與男子球員對抗強度太高，女子組則沒有實力相當的靶子隊，但我們仍持續苦練，至少台灣疫情控制的很穩定，球員能夠正常訓練，目標放在今年8月的冬季奧運資格賽，期盼能爭取參賽門票。」

冰球協會號召教練、選手一起出席（左起）冰球協會黃意中、守門員教練謝承光、成人女子國家隊總教練尹安中、成人男子國家隊總教練RYAN CONRAD LANG和U18女子總教練黃仁宏。（官方提供）

冰球協會號召教練、球員共同參與奧里的線上座談會。（官方提供）

奧里在1958年成為第一個踏上NHL的黑人球員。（官方提供）

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