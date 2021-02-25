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MLB》讓秋信守動念返韓的關鍵人物 竟是前小熊冠軍強打？

2021/02/25 06:54

秋信守。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓重砲秋信守昨以27億韓圜回歸韓國職棒，接受德州媒體採訪時，透露做出決定的心路歷程。

秋信守與遊騎兵的7年合約去年到期，原本一度被認為還有意繼續挑戰美職，昨發展卻出現大轉彎，加盟剛被新世界集團收購的SK飛龍。

秋信守離美回到韓國之前，接受德州媒體《沃思堡星報》採訪時表示，由於父母從來沒親眼看過自己打球，決定回到韓國是「希望能在父母面前出賽、同時也報答南韓球迷的支持。」

秋信守高中畢業後赴美，在大聯盟16年父母從未有機會到現場看他打球。去年與遊騎兵合約最後一年，秋信守原本想要安排父母觀賞開幕戰，無奈受到疫情影響告吹，妻兒都在場的賽季最後一戰，雙親當然也未能參加。
秋信守受訪時提到，有8支球隊對自己提出報價、甚至開出比現在更高的價碼，其中也有一些是具有季後賽實力的球隊，但還是無法確保自己能獲得足夠的上場時間。

以現實層面來說，38歲的秋信守要拿到理想的合約確實有困難，他也提到在看到27歲的前小熊隊冠軍左打史瓦伯（Kyle Schwarber），僅拿到國民一張1年1000萬美元的合約後，開始有了回到韓國打球的想法。「希望和尊重我的經歷、認可我能力的人共事，我知道自己還能打、還是可以成爲一位優秀的選手，我對自己有信心。」

史瓦伯。（資料照，美聯社）

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