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高球》LPGA甘布里吉女子賽 徐薇淩、曾雅妮將和「索后」較量

2021/02/25 06:55

徐薇淩。（資料照，記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕總獎金200萬美元（約5600萬台幣）的LPGA甘布里吉女子賽將在台灣時間明日凌晨登場，這一站許多世界排名前10的頂尖好手參戰，而台灣選手徐薇淩、曾雅妮及程思嘉相隔1年後再度重返LPGA賽場，徐薇淩表示，非常珍惜能回到球場比賽的時光，也會盡情發揮。

LPGA賽季已於1月開幕，不過當時的鑽石度假村錦標賽只有25名選手獲邀參戰，多數LPGA球員都在這週開工。這一站不少世界前10的好手參戰，包含南韓球后高真榮、金世煐、朴城炫，還有美國女將N.柯達等人。

台將方面，先前因疫情先返國的徐薇淩、曾雅妮以及程思嘉都會參戰。徐薇淩表示，回到美國後並未做太大調整，但過去1年都在台灣，缺少密集的球場訓練，也得盡量多打、多適應美國的球場，希望能喚回之前比賽的感覺。

睽違1年再度回到美巡賽場，徐薇淩透露，其實美國當地大家都有防疫觀念，都會戴起口罩，雖然不能像以前一樣擁抱打招呼，但大家依舊會熱情地揮手，還是很有比賽的氛圍。

雖然賽前得要先檢測、量體溫，多了許多防疫步驟，不過徐薇淩認為，現在很珍惜比賽的日子，「希望能夠保持身體健康，盡情地在球場上發揮。」

此外，50歲的前球后索倫絲坦在相隔13年後再度參與正式比賽，雖然她在今年1月的鑽石度假村錦標賽也曾出賽，但是是受邀參與名人組賽事。索倫絲坦生涯曾贏過72場LPGA冠軍，另外還有10場大賽冠軍，不過她選擇急流勇退，在37歲那一年就退休。

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