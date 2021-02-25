MLB》復活了！大谷翔平春訓飆速97英哩 「感覺很熟悉」（影音）

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平重返二刀流之路，今天進行春訓首場Live BP（實戰投打練習），飆出最快球速達97英哩（約156.1公里），美國當地媒體也驚呼這是個好兆頭。

根據日媒《日刊體育》指出，這是大谷自去年8月之後首度實戰投球，今天他試投多種球路，包括速球、曲球、滑球、變速球，速球的最快球速達到97英哩，整體也都有94、95英哩。

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大谷去年賽季重返投手丘，但只出賽2場，投1.2局就被打3支安打，送出8次保送，丟掉7分，防禦率37.80，最後只能專心打擊，不過本季天使隊仍視大谷為先發輪值要角。

天使教頭梅登（Joe Maddon）在春訓開始前就曾指出，大谷這次春訓把調整狀態得很好，也預計開季讓他加入6人輪值。

大谷今天向日本媒體表示，手肘的感覺很熟悉，雖然還需要詳細調整，但以第一次實戰投球來說感覺很不錯。至於最後一球飆到97英哩，他說：「我有用點力在投。」

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