晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》復活了！大谷翔平春訓飆速97英哩 「感覺很熟悉」（影音）

2021/02/25 08:20

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平重返二刀流之路，今天進行春訓首場Live BP（實戰投打練習），飆出最快球速達97英哩（約156.1公里），美國當地媒體也驚呼這是個好兆頭。

根據日媒《日刊體育》指出，這是大谷自去年8月之後首度實戰投球，今天他試投多種球路，包括速球、曲球、滑球、變速球，速球的最快球速達到97英哩，整體也都有94、95英哩。

大谷去年賽季重返投手丘，但只出賽2場，投1.2局就被打3支安打，送出8次保送，丟掉7分，防禦率37.80，最後只能專心打擊，不過本季天使隊仍視大谷為先發輪值要角。

天使教頭梅登（Joe Maddon）在春訓開始前就曾指出，大谷這次春訓把調整狀態得很好，也預計開季讓他加入6人輪值。

大谷今天向日本媒體表示，手肘的感覺很熟悉，雖然還需要詳細調整，但以第一次實戰投球來說感覺很不錯。至於最後一球飆到97英哩，他說：「我有用點力在投。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。