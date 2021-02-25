NBA》熱火雙星落選明星賽 總教練點出關鍵

熱火雙星巴特勒（前）、艾德巴約（後）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季明星賽先發、替補名單全數出爐，熱火雙星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）、艾德巴約（Bam Adebayo）無緣連2年入選，對此總教練史波斯查（Erik Spoelstra）針對此事發表看法。

巴特勒、艾德巴約上賽季雙雙入選明星賽，尤其艾德巴約更是生涯首次獲選，實力備受肯定，未料昨日聯盟公佈的明星賽替補名單，加上更早揭曉的先發5人，榜上皆不見巴特勒、艾德巴約的名字，熱火本季無人入選全明星。

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熱火總教練史波斯查。（資料照，美聯社）

對於熱火雙星本季雙雙落馬，總教練史波斯查向《太陽哨兵》記者溫德曼（Ira Winderman）直呼：「也許是因為球隊戰績的關係，即使有投票給我們，人們也會很快將我們拋在腦後，但是從那以後，這已經有所改變，艾德巴約、巴特勒顯然都是全明星球員，真是令人遺憾。」

熱火本季以14勝17敗位居東部第10，巴特勒場均貢獻19.1分、 7.6籃板、7.6助攻，艾德巴約斬獲19.6分、9.5籃板、5.5助攻。

Spoelstra on Butler, Adebayo being bypassed for All-Star, "Probably people were quick to write us off, even with the subconscious voting, because of our record. But since then, it already has changed a little bit. Both of them, Bam and JB are clearly All-Stars. It's unfortunate." — Ira Winderman （@IraHeatBeat） February 24, 2021

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