NBA》熱火雙星落選明星賽 總教練點出關鍵

熱火雙星巴特勒(前)、艾德巴約(後)。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季明星賽先發、替補名單全數出爐,熱火雙星「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)、艾德巴約(Bam Adebayo)無緣連2年入選,對此總教練史波斯查(Erik Spoelstra)針對此事發表看法。

巴特勒、艾德巴約上賽季雙雙入選明星賽,尤其艾德巴約更是生涯首次獲選,實力備受肯定,未料昨日聯盟公佈的明星賽替補名單,加上更早揭曉的先發5人,榜上皆不見巴特勒、艾德巴約的名字,熱火本季無人入選全明星。

熱火總教練史波斯查。(資料照,美聯社)

對於熱火雙星本季雙雙落馬,總教練史波斯查向《太陽哨兵》記者溫德曼(Ira Winderman)直呼:「也許是因為球隊戰績的關係,即使有投票給我們,人們也會很快將我們拋在腦後,但是從那以後,這已經有所改變,艾德巴約、巴特勒顯然都是全明星球員,真是令人遺憾。」

熱火本季以14勝17敗位居東部第10,巴特勒場均貢獻19.1分、 7.6籃板、7.6助攻,艾德巴約斬獲19.6分、9.5籃板、5.5助攻。

Spoelstra on Butler, Adebayo being bypassed for All-Star, "Probably people were quick to write us off, even with the subconscious voting, because of our record. But since then, it already has changed a little bit. Both of them, Bam and JB are clearly All-Stars. It's unfortunate."