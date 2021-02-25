MLB》盼重返三壘防區 藍鳥小葛雷諾狂降20公斤網驚呆

小葛雷諾。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）展現想重回三壘防區的決心，據《Yahoo Sports》報導，去年他球季體重登錄250磅（約113.5公斤），這個休賽至今減了42磅（約20公斤）。

去年春訓時小葛雷諾一度爆肥到280磅（約127公斤），最後雖登錄250磅，但也嚴重影響到他的靈活度，球團為不讓他膝蓋再度造成負擔，將他從三壘移防至一壘。而他受訪時也表示，希望自己能重回三壘防區。

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在去年縮水賽季，小葛雷諾除了擔任一壘手外，也被指派擔任指定打擊，去年他繳出.269/.336/.442打擊三圍。為了讓自己重回三壘防區，休賽季小葛雷諾實施減肥計畫，在打多明尼加冬盟時，更請纓教練讓他去守三壘。

而今藍鳥官方推特單獨上傳了小葛雷諾的拍攝定裝照的影片，片中可以看到原先的大肚子消退不少，整個人起來輕盈許多，許多網友也在下面留言表示：「哇真的瘦好多」、「看起來健康多了」、「今年就是你的年了」。

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