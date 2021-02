NBA》遭「飆風玫瑰」嚴重壓縮上場時間？ 尼克後衛有話要說

尼克後衛小瑞佛斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕自「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)在2月初加盟尼克以來,陣中原有的28歲後衛小瑞佛斯(Austin Rivers)上場時間急速下滑,幾乎要淪落到板凳最深處,對此小瑞佛斯今接受《The Athletic》記者Mike Vorkunov採訪時,針對羅斯交易案發表看法。

尼克在2月初與活塞發動交易,送走後衛D.史密斯(Dennis Smith Jr.)和一個2021年次輪選秀權,換回前年度MVP羅斯,羅斯也與昔日恩師希波鐸(Tom Thibodeau)再續前緣。

不過羅斯轉戰「大蘋果」後,恐怕讓小瑞佛斯陷入一些困境,自羅斯在美國時間2月9日披上尼克球衣以來,小瑞佛斯僅出賽2場,皆上場2分多鐘而已,近4戰更是全數作壁上觀,上場時間明顯受到壓縮。

小瑞佛斯今向Mike Vorkunov談起羅斯這筆交易案,他表示:「在賽季開始前,我就有聽聞羅斯要來尼克的消息,當被告知這筆交易發生時,我只說了『好的』,我不知道今天、明天或下週會發生什麼,但我每天都會全力以赴。」

小瑞佛斯接著說:「很不幸的,我不在上場比賽的規劃裡,但我仍是球隊中的一份子,我的熱情依然存在,很高興能在這支球隊,我會隨時做好比賽準備,或是替隊友加油打氣,我愛這群隊友。」

