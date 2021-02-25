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NBA》「怪物狀元」狂轟32分締新猷！ 鵜鶘逆轉活塞笑納2連勝

2021/02/25 12:03

鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（灌籃者）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘今迎戰活塞，「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）延續近期火燙手感，狂轟32分、6籃板、5助攻，率領球隊終場以128：118擊敗活塞，笑納2連勝。

活塞首節展現強烈踢館企圖心，前鋒貝伊（Saddiq Bey）單節10分進帳，幫助球隊39：33取得小幅領先，次節鵜鶘吹起反攻號角，漸漸收復失土，三節打完更一舉將比數扳平，雙方96：96進入決勝節。

決勝節一開始，Z.威廉森強勢上籃得手，幫助球隊要回領先，接著帥哥射手瑞迪克（JJ Redick）三分接連開砲，鵜鶘站穩領先腳步，反觀活塞關鍵時刻陷入進攻當機，讓鵜鶘將分差擴大到雙位數，最終鵜鶘成功逆轉收下2連勝。

Z.威廉森全場18投13中、命中率72.2%，狂轟32分、6籃板、5助攻，根據《StatMuse》統計，Z.威廉森單季已有6次在單場轟破30分的情況下，命中率依然保持在70%以上，成為鵜鶘隊史單季達成此數據最多次的人。

鵜鶘英葛蘭（右）。（美聯社）

鵜鶘其他球員部分，英葛蘭（Brandon Ingram）進帳27分、7籃板、8助攻，亞當斯（Steven Adams）得到14分、15籃板、「球哥」波爾（Lonzo Ball）攻下12分、8助攻。

活塞方面，全隊7人得分上雙，無奈仍是輸球收場，普朗利（Mason Plumlee）收下21分、9籃板、傑克森（Josh Jackson）替補出發斬獲25分、貝伊得到13分、2籃板。

活塞傑克森（持球者）。（美聯社）

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