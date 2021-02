NBA》「怪物狀元」狂轟32分締新猷！ 鵜鶘逆轉活塞笑納2連勝

鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森(灌籃者)。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘今迎戰活塞,「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)延續近期火燙手感,狂轟32分、6籃板、5助攻,率領球隊終場以128:118擊敗活塞,笑納2連勝。

活塞首節展現強烈踢館企圖心,前鋒貝伊(Saddiq Bey)單節10分進帳,幫助球隊39:33取得小幅領先,次節鵜鶘吹起反攻號角,漸漸收復失土,三節打完更一舉將比數扳平,雙方96:96進入決勝節。

決勝節一開始,Z.威廉森強勢上籃得手,幫助球隊要回領先,接著帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)三分接連開砲,鵜鶘站穩領先腳步,反觀活塞關鍵時刻陷入進攻當機,讓鵜鶘將分差擴大到雙位數,最終鵜鶘成功逆轉收下2連勝。

Z.威廉森全場18投13中、命中率72.2%,狂轟32分、6籃板、5助攻,根據《StatMuse》統計,Z.威廉森單季已有6次在單場轟破30分的情況下,命中率依然保持在70%以上,成為鵜鶘隊史單季達成此數據最多次的人。

鵜鶘英葛蘭(右)。(美聯社)

鵜鶘其他球員部分,英葛蘭(Brandon Ingram)進帳27分、7籃板、8助攻,亞當斯(Steven Adams)得到14分、15籃板、「球哥」波爾(Lonzo Ball)攻下12分、8助攻。

活塞方面,全隊7人得分上雙,無奈仍是輸球收場,普朗利(Mason Plumlee)收下21分、9籃板、傑克森(Josh Jackson)替補出發斬獲25分、貝伊得到13分、2籃板。

活塞傑克森(持球者)。(美聯社)

