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體育 籃球 NBA

NBA》雷霆少主飆生涯新高42分 道特三分絕殺馬刺（影音）

2021/02/25 11:42

道特絕殺馬刺，球隊開心慶祝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在主場迎戰馬刺，雷霆在少主吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟生涯新高的42分，以及道特（Luguentz Dort）三分絕殺下，以102：99擊敗馬刺隊。

馬刺先前因為全隊有多達4位球員確診因此延賽4場，今天回歸後與雷霆戰得膠著，兩隊互相都曾拿到過雙位數領先，不過在比賽剩下29.9秒時，沃克（Lonnie Walker）的進球讓雙方以99：99重回原點。

13.6秒時，全場砍下42分的吉爾吉斯亞歷山大三分跳投沒進，馬刺雖抓到籃板但經驗豐富的老將米爾斯（Patty Mills）卻發生二次運球失誤，隨後雷霆道特於進攻計時器響起前投進絕殺三分，助隊以102：99擊敗馬刺。

吉爾吉斯亞歷山大今天42分刷新生涯新高，現年22歲的他也成為雷霆隊史第三年輕拿下40分以上的球員，在此之前僅有杜蘭特（Kevin Durant）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）能在比他小的年紀拿下40分。

吉爾吉斯亞歷山大砍下生涯新高42分。（美聯社）

雷霆投進準絕殺的道特今天先發拿下16分、哈佛德（Al Horford）16分7籃板7助攻。馬刺表現最佳的是D.穆雷（Dejounte Murray），他拿下27分9籃板6助攻。

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