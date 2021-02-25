晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》蔡英文感謝羽球好手：精彩表現振奮台灣社會

2021/02/25 12:00

蔡英文今上午於府內接見世界羽球聯盟年終總決賽參賽選手。（圖片擷取自臉書）

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今上午於府內接見世界羽球聯盟年終總決賽參賽選手，感謝羽球好手周天成、王子維、「麟洋配」王齊麟、李洋，及教練等團隊成員。此次逆轉勝拿下女子單打冠軍的戴資穎無法出席，蔡總統則透過網路直播向小戴說聲：「辛苦了，台灣謝謝有妳。」

蔡總統致詞表示，台灣羽球實力非常堅強，每次選手在國際舞台上「穿金戴銀」，包括她的內台灣的球迷都非常興奮和驕傲，這次羽球好手前往泰國，一連參加三項重要比賽，回國之後結束14天隔離及7天自主健康管理，她鄭重歡迎大家來到總統府。

蔡總統說，她先前與周天成見過好多次面，也看過他的比賽，這幾年，小天都是在台灣羽球男單第一把交椅，靠著不斷努力提升自己，加上信仰力量，在國際比賽有非常好的表現。去年，小天在全英羽球公開賽奪得單打銀牌，這次在泰國年終總決賽也力拚打進四強，她要大大恭喜小天。另一名男單好手「羽球王子」王子維，很多球迷都是從2017年世大運開始認識他，這幾年也看到他的成長，這次年終總決賽也打進男單四強。

蔡總統接著恭喜這次在泰國大放異彩的「麟洋配」王齊麟及李洋，包括年終總決賽在內，連續拿下三座男子雙打冠軍，用十五連勝寫下台灣紀錄，驚豔全世界。她也好奇詢問兩人，「聽說你們是兩年前才開始的搭擋，為什麼在這麼短的時間就可以黃金拍檔的默契呢？」

蔡總統說，這次年終總決賽還有一個焦點，就是逆轉拿下女子單打冠軍的「小戴」戴資穎，小戴今天沒辦法來，但她要透過鏡頭向她說，「辛苦了，台灣謝謝有妳。」

蔡總統說，她要謝謝各位羽球好手在疫情期間，平常很辛苦維持訓練，出國比賽要忍受全副武裝，穿防護衣搭飛機，以及長時間在旅館隔離的不方便，但是大家都挺過來了，還用高水準表現激勵台灣與世界的球迷。她也要感謝教練以及治療師，謝謝你們做選手最大後盾，你們都是台灣羽球發光發熱的幕後英雄。

蔡總統最後說，2020年是個非常不容易的一年，幸好台灣社會團結防疫，讓生活盡量正常，也多虧有羽球選手精彩表現，大大振奮台灣社會。我們展望新的一年，相信這一些都會越來越好。面對東京奧運和新年度國際賽事，體育署的黃金計畫會繼續提供完善訓練環境讓選手專心備戰，期待你們都可以保持最好狀態，繼續用手中球拍，讓全世界球迷認識你們，認識台灣。

對談期間，中華羽球協會理事長張國祚提到台灣羽球運動困境，包括單項協會在自籌款困難，尤其是防疫期間企業贊助減少，面對選手成績越好、出國賽事越多，協會壓力越大。他也建議，台灣羽球現在是最強的時候，台灣能推動「台灣羽球外交」走向全世界，也能結合運動科學和醫學優勢，打造運動產業，硬體部分，由於台灣沒有羽球專用球場，盼在北部建造羽球的國際級場館，將台灣打造為羽球訓練及國際賽事的中心。

周天成說，他們現在做的事情和總統有點像，希望在國際間提高台灣能見度，由於在國際間會受到一些不一樣的待遇，若讓台灣越來越被關注，國際也會認為台灣是很重要的一塊，更加重視我們，這樣他們出去也會更有自信，在面對國際打壓的時候，有勇氣去對抗、勇敢去做。他們會更努力，也希望在東京奧運為台灣奪取獎牌，讓世界看見台灣ㄡ

王齊麟分享，他與李洋是國中同學，很瞭解彼此，一直保持很好默契，教練很瞭解他們的狀況，會一直攻擊他們的缺點，讓他們知道應該改進，與國際賽選手抗衡，而作為土地銀行羽球隊員的也王齊麟也反映，土銀在正式職員開缺一直以來都是比較困難的問題，希望總統幫忙。

同樣為土銀羽球隊員的李洋接著說，土地銀行的職缺加上教練才16個名額，在台灣作為職業與球員很幸福，但卡在中間或是基層選手卻沒有辦法得到一些資源，很容易在迷途中就放棄運動這條路，他自己也走過這條路，很瞭解在困境中會多徬徨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。