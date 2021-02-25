羽球》蔡英文感謝羽球好手：精彩表現振奮台灣社會

蔡英文今上午於府內接見世界羽球聯盟年終總決賽參賽選手。（圖片擷取自臉書）

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今上午於府內接見世界羽球聯盟年終總決賽參賽選手，感謝羽球好手周天成、王子維、「麟洋配」王齊麟、李洋，及教練等團隊成員。此次逆轉勝拿下女子單打冠軍的戴資穎無法出席，蔡總統則透過網路直播向小戴說聲：「辛苦了，台灣謝謝有妳。」

蔡總統致詞表示，台灣羽球實力非常堅強，每次選手在國際舞台上「穿金戴銀」，包括她的內台灣的球迷都非常興奮和驕傲，這次羽球好手前往泰國，一連參加三項重要比賽，回國之後結束14天隔離及7天自主健康管理，她鄭重歡迎大家來到總統府。

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蔡總統說，她先前與周天成見過好多次面，也看過他的比賽，這幾年，小天都是在台灣羽球男單第一把交椅，靠著不斷努力提升自己，加上信仰力量，在國際比賽有非常好的表現。去年，小天在全英羽球公開賽奪得單打銀牌，這次在泰國年終總決賽也力拚打進四強，她要大大恭喜小天。另一名男單好手「羽球王子」王子維，很多球迷都是從2017年世大運開始認識他，這幾年也看到他的成長，這次年終總決賽也打進男單四強。

蔡總統接著恭喜這次在泰國大放異彩的「麟洋配」王齊麟及李洋，包括年終總決賽在內，連續拿下三座男子雙打冠軍，用十五連勝寫下台灣紀錄，驚豔全世界。她也好奇詢問兩人，「聽說你們是兩年前才開始的搭擋，為什麼在這麼短的時間就可以黃金拍檔的默契呢？」

蔡總統說，這次年終總決賽還有一個焦點，就是逆轉拿下女子單打冠軍的「小戴」戴資穎，小戴今天沒辦法來，但她要透過鏡頭向她說，「辛苦了，台灣謝謝有妳。」

蔡總統說，她要謝謝各位羽球好手在疫情期間，平常很辛苦維持訓練，出國比賽要忍受全副武裝，穿防護衣搭飛機，以及長時間在旅館隔離的不方便，但是大家都挺過來了，還用高水準表現激勵台灣與世界的球迷。她也要感謝教練以及治療師，謝謝你們做選手最大後盾，你們都是台灣羽球發光發熱的幕後英雄。

蔡總統最後說，2020年是個非常不容易的一年，幸好台灣社會團結防疫，讓生活盡量正常，也多虧有羽球選手精彩表現，大大振奮台灣社會。我們展望新的一年，相信這一些都會越來越好。面對東京奧運和新年度國際賽事，體育署的黃金計畫會繼續提供完善訓練環境讓選手專心備戰，期待你們都可以保持最好狀態，繼續用手中球拍，讓全世界球迷認識你們，認識台灣。

對談期間，中華羽球協會理事長張國祚提到台灣羽球運動困境，包括單項協會在自籌款困難，尤其是防疫期間企業贊助減少，面對選手成績越好、出國賽事越多，協會壓力越大。他也建議，台灣羽球現在是最強的時候，台灣能推動「台灣羽球外交」走向全世界，也能結合運動科學和醫學優勢，打造運動產業，硬體部分，由於台灣沒有羽球專用球場，盼在北部建造羽球的國際級場館，將台灣打造為羽球訓練及國際賽事的中心。

周天成說，他們現在做的事情和總統有點像，希望在國際間提高台灣能見度，由於在國際間會受到一些不一樣的待遇，若讓台灣越來越被關注，國際也會認為台灣是很重要的一塊，更加重視我們，這樣他們出去也會更有自信，在面對國際打壓的時候，有勇氣去對抗、勇敢去做。他們會更努力，也希望在東京奧運為台灣奪取獎牌，讓世界看見台灣ㄡ

王齊麟分享，他與李洋是國中同學，很瞭解彼此，一直保持很好默契，教練很瞭解他們的狀況，會一直攻擊他們的缺點，讓他們知道應該改進，與國際賽選手抗衡，而作為土地銀行羽球隊員的也王齊麟也反映，土銀在正式職員開缺一直以來都是比較困難的問題，希望總統幫忙。

同樣為土銀羽球隊員的李洋接著說，土地銀行的職缺加上教練才16個名額，在台灣作為職業與球員很幸福，但卡在中間或是基層選手卻沒有辦法得到一些資源，很容易在迷途中就放棄運動這條路，他自己也走過這條路，很瞭解在困境中會多徬徨。

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