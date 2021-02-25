NBA》J.巴特勒差點大三元 熱火主場滅龍拿4連勝

J.巴特勒。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕熱火主場迎戰暴龍，在J.巴特勒（Jimmy Butler）27分10助攻8籃板差點大三元的領軍下，終場116：108送暴龍2連敗，熱火則拿4連勝。

此戰贏球後，熱火的戰績以0.5勝差緊追在暴龍之後，此役除了J.巴特勒表現亮眼外，艾德巴約（Bam Adebayo）19分12籃板、羅賓森（Duncan Robinson）17分2籃板2助攻、卓吉奇（Goran Dragic）15分、伊古達拉（Andre Iguodala）12分5籃板、凡森（Gabe Vincent）11分。

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雙方到終場前都在互咬，第四節落後7分的暴龍也沒有也沒有讓比數相差太大，甚至在最後5分鐘還追到僅2分差，不過連忙送上2次進攻，將比數拉開，最後熱火不敵J.巴特勒獨攬14分，8分差輸掉比賽。

暴龍方面，范維利特（Fred VanVleet）和羅利（Kyle Lowry ）各砍24分，范維利特另繳7助攻4籃板，羅利則是8助攻7籃板、N.鮑威爾（Norman Powell）17分3助攻、阿努諾比（OG Anunoby）14分6籃板、布查爾（Chris Boucher）則有11分6籃板。

范維利特。（美聯社）

阿努諾比。（USA TODAY Sports）

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