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中職》不只二壘 兄弟一、三壘防區競爭也超激烈

2021/02/25 12:14

中信兄弟蘇緯達（左）。（資料照，記者徐正揚攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕少了吳東融，傷了岳東華，中信兄弟總教練林威助規劃，開季先發二壘手由王威晨擔任，潘志芳、陳偉漢與王勝偉也是二壘手人選，比賽後半段王威晨也有可能回到老本行三壘防區，二壘空缺則由守備組球員替補上陣。

事實上，今年球季兄弟不只二壘手人選眾多，一、三壘防區競爭也超激烈，今天自辦熱身賽對樂天桃猿，兄弟由剛過22歲生日的新秀黃韋盛擔任先發一壘手、打第9棒，林威助評價黃韋盛，「以新人來講，他的打擊狀況較穩定，一壘守備看起來有辦法勝任，之後也有機會守三壘，要有穩定的成績，才有辦法留在一軍，現在是觀察對象。」

林威助指出，杜家明也是一、三壘手候選人，許基宏、蘇緯達除了守一壘，也要共同競爭三壘手，仍在養傷的林智勝歸隊後則守一壘。

兄弟今天兵分兩路，今天在洲際球場對桃猿自辦熱身賽，以1軍、1.5軍與教練想觀察的名單為主，但還不是正式的開季一軍成員，另一組人馬赴斗六與味全龍交手，林威助說，以今天陣容去調整，明天開打的公辦熱身賽先發陣容不會差太多，目前在二軍球員還是有機會。

★今天自辦熱身賽中信兄弟先發陣容

1 陳文杰 DH
2 江坤宇 游擊手
3 王威晨 二壘手
4 詹子賢 右外野手
5 張志豪 中外野手
6 陳子豪 左外野手
7 蘇緯達 三壘手
8 高宇杰 捕手
9 黃韋盛 一壘手

先發投手:鄭凱文

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