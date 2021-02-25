港都盃》睽違近4個月傷癒復出 「台灣欄神」陳奎儒對首跑成績早有底

陳奎儒今睽違近4個月，在2021年高雄港都盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄預賽登場。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／高雄報導〕「台灣欄神」陳奎儒今睽違近4個月，在2021年高雄港都盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄預賽登場，傷癒復出首戰跑出14秒37的破大會成績，但其實這與他巔峰期的表現相距甚大，畢竟一週前才再次穿上釘鞋開跑，此次目標就是健康完賽。

陳奎儒在去年11月全大運預賽飆出該季最佳的13秒69，無奈決賽前熱身卻弄傷左小腿，經檢查後為筋膜撕裂，只能黯然退賽，同時也退出12月的全國田徑錦標賽。

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陳奎儒透露，過去3個多月的復健期，多以跑步及小欄架的訓練為主，直至農曆年附近恢復重量訓練，一週前才再次穿上釘鞋，談及這次的久違實戰，他說：「並不會因為受過傷而害怕，反倒是有點興奮吧！」

雖以分組第一衝過終點，這樣的表現與巔峰期卻有不小落差，他也承認，這樣的數據已很久沒看過，但其實內心早就有底，「這次就是健康完賽。」

受傷後使他得面臨猶如「打掉重練」的過程，但陳奎儒矢志參加東京奧運的目標很明確，所以心態也十分堅定，「我告訴我自己不需要想東想西，發生了就重新來過，也不要操之過急，就是按部就班找回健康，現在狀態大概恢復至6成。」

目前陳奎儒的世界排名20名，還在參賽安全名單內，有機會靠著奧運積分排名取得門票，至於之後的參賽計畫，他會先好好把握國內賽為主，國際賽還會再評估。

陳奎儒今睽違近4個月，在2021年高雄港都盃田徑錦標賽男子110公尺跨欄預賽登場。（記者吳孟儒攝）

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