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中職》不可忽視的潛力新星 兄弟強打目標新人王

2021/02/25 13:36

黃韋盛。（資料照，記者張忠義攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天自辦熱身賽中信兄弟對樂天桃猿，兄弟先發一壘手、第9棒為22歲新秀黃韋盛，名氣不算響亮，但潛力備受教練團看好，他說，「有感受到教練團對我的重視，還是平常心面對。」

黃韋盛家住台中南區，父母都是死忠在地興農牛球迷，常帶兒子到台體大球場看興農比賽，他說，「爸媽很迷棒球，最愛張泰山，我們看球都坐台中球場一壘看台，後來爸媽就問我想不想打棒球，我自己也好動，就說好。」

黃韋盛在當地力行少棒、西苑青少棒與青棒打球，和陳柏豪是高中同學，他笑說，「爸媽是牛迷，但我是兄弟象球迷，最愛恰恰（彭政閔），剛開始看國際賽，我原本還以為恰恰是興農球員耶，後來在中職才知道原來他是兄弟球員。」

高中畢業黃韋盛升上康寧大學，後來到遠東科大打擊，扛第4棒、守一壘，2019年他奪得成棒甲組春季聯賽打擊獎第一名（打擊率5成26），該年投入中職選秀落榜，失落嗎？他說，其實不會沮喪，畢竟當時才剛打出一些成績，還不算很好。

去年黃韋盛在成棒甲組春季聯賽打擊率4成29，成績依舊優異，同年再次投入選秀，兄弟以第6輪指名選入，簽約金70萬元，他說，「我進職棒爸媽應該很開心，但他們是沒有表現出來啦，可能放在心裡吧。」

兄弟總教練林威助規劃，本季黃韋盛除了守一壘，也會兼守三壘。黃韋盛說，三級棒球時期他主要守游擊，進到遠東科大因為球隊一壘手受傷，教練才叫他練一壘，也會和許哲晏（效力統一獅）輪流守游擊，所以進職棒守三壘沒有太大問題。

黃韋盛說，他屬中長距離打者，擊球率高，但不像許基宏具備長打火力，自己的特性是抗壓性高，不會想太多，教練團賦予的任務他有信心完成。

對於新人球季展望，黃韋盛說，希望身體健康，在一軍待久一點，目標拿下新人王。

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