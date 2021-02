NBA》綠衫軍麻煩了！客場之旅全敗 主力球星失望說重話

綠衫軍苦吞3連敗。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克今以112:127不敵老鷹,近期苦吞3連敗,攻下全隊最高分的主力球星J.布朗(Jaylen Brown)賽後難掩失望情緒。

綠衫軍此役擋不住老鷹兇猛砲火,自己進攻端也沒把握,團隊外線31投8中、命中率是低迷的25.8%,全隊得分最高球員是J.布朗進帳17分,另一主將塔圖姆(Jayson Tatum)手感冰冷得13分。

綠衫軍自台灣時間本月22日展開客場3連戰,不料先後敗給鵜鶘、獨行俠、老鷹,客場之旅全敗收場,目前整體戰績來到15勝17敗,位居東部第9,近況正處低潮。

賽後,J.布朗向《Bleacher Report》記者A. Sherrod Blakely吐露失望情緒:「只要穿上塞爾提克這件球衣,你永遠對輸球這件事感到難受,我們有過機會贏球,但我們沒做到,我認為精神上要更集中,這點做得還不夠,球隊必須一場一場變得更好,保持正確的心態,我知道這很難,但我們必須做到。」

