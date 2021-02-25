NBA》綠衫軍麻煩了！客場之旅全敗 主力球星失望說重話

綠衫軍苦吞3連敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今以112：127不敵老鷹，近期苦吞3連敗，攻下全隊最高分的主力球星J.布朗（Jaylen Brown）賽後難掩失望情緒。

綠衫軍此役擋不住老鷹兇猛砲火，自己進攻端也沒把握，團隊外線31投8中、命中率是低迷的25.8%，全隊得分最高球員是J.布朗進帳17分，另一主將塔圖姆（Jayson Tatum）手感冰冷得13分。

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綠衫軍J.布朗（持球者）。（法新社）

綠衫軍自台灣時間本月22日展開客場3連戰，不料先後敗給鵜鶘、獨行俠、老鷹，客場之旅全敗收場，目前整體戰績來到15勝17敗，位居東部第9，近況正處低潮。

賽後，J.布朗向《Bleacher Report》記者A. Sherrod Blakely吐露失望情緒：「只要穿上塞爾提克這件球衣，你永遠對輸球這件事感到難受，我們有過機會贏球，但我們沒做到，我認為精神上要更集中，這點做得還不夠，球隊必須一場一場變得更好，保持正確的心態，我知道這很難，但我們必須做到。」

"As long as you got that Celtics jersey on, you should never be comfortable with losing." - #Celtics Jaylen Brown. — A. Sherrod Blakely （@ASherrodblakely） February 25, 2021

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