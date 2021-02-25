羽球》不知泰國賽有積分 排名衝上第9讓王子維直呼好驚喜

王子維。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕「羽球王子」王子維今出席羽球協會舉辦的「凱旋榮歸記者會」，他在結束泰國3站賽事後，世界排名上升到生涯最佳的第9名，他笑說，一開始並不知道泰國的比賽有積分，所以剛得知排名上升的消息時，其實相當驚喜。

王子維在超級1000系列YONEX泰國公開賽不敵香港伍家朗在次輪止步，但在豐田泰國公開賽則擊敗伍家朗扳回一城，只是8強賽不敵台灣一哥周天成，仍在8強止步。

請繼續往下閱讀...

不過，王子維在年終賽表現出色，小組賽3戰全勝挺進4強，只可惜4強戰和丹麥安童森苦戰3局後仍吞下敗仗，追平個人生涯年終賽最佳成績。王子維不諱言，因疫情嚴峻，起初很不想出國參賽，畢竟在台灣很安全，但既然已經決定參戰，就得轉變心態盡全力發揮。

這次泰國行雖得面臨長時間的隔離，但王子維認為，收穫豐富，畢竟過去碰上伍家朗和印度名將斯里坎特（Srikanth Kidambi）勝率不高，這次在泰國能擊敗他們，發揮得算不錯，也增添不少信心，回來後還能特別針對這幾場比賽的問題做修正。

目前王子維世界排名第9，創下生涯最佳，他笑說：「一開始很意外，因為以為沒有積分，後來才知道原來世界排名已經解凍了。」他表示，回到世界前10一直都是他的目標，接下來將放眼奧運，先鎖定馬來西亞及新加坡兩站，至於4月底在中國武漢舉行的亞錦賽，會評估疫情再決定是否參戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法