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中職》悍將基層棒球巡迴 3球員擔任1日嘉義高中助教

2021/02/25 15:15

林晨樺、李宗賢、姚冠瑋與嘉義高中棒球隊合影。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將自去年底與嘉義市政府合作，進駐嘉義市棒球場作為球隊訓練基地，為協助市府共同推動基層棒球運動，林晨樺、李宗賢、姚冠瑋今利用球隊休假日，前往嘉義市運三棒壘球場指導嘉義高中棒球隊。

林晨樺與姚冠瑋今進入牛棚協助指導，林晨樺表示，進入牛棚就是要把你所有在比賽中的東西拿出來確認一遍，包括各種球路與心情都要以最認真的態度來準備，且不藏私的提供握球指法、手腕施力點、放球點等細節指導。姚冠瑋則是針對捕手接球動作給予建議，從壘上有無跑者、出局數的各種情況，進行站位、指揮與接捕技巧分析。

李宗賢則是移動至內野防區，針對三游間的接球、補位、傳球等動作，給與內野手們在細節上的修正。同時李宗賢也回想起高中棒球時光，期望嘉中棒球隊的球員們除了追求技術上的提升以外，也要能夠保持愉快的心情繼續熱愛棒球這項運動。

「悍你上學趣-校園棒球巡迴教室」自2018年富邦悍將認養新北市新莊棒球場開始舉辦，今年在球團進駐嘉義棒球場作為訓練基地下，巡迴列車也首度來到嘉義，期望嘉義高中棒球隊能夠在蔡士偉總教練的指導下，繼續寫下佳績。

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