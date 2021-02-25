晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

港都盃》「台灣最速男」還在調整狀態 楊俊瀚百米摘今年首金

2021/02/25 15:58

「台灣最速男」楊俊瀚今在2021年高雄港都盃田徑錦標賽男子100公尺決賽，以10秒54摘下今年首金。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／高雄報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今在2021年高雄港都盃田徑錦標賽男子100公尺決賽，以10秒54摘下今年首金，他表示，狀態還沒調到最好，但以現階段來說，算是可以接受的成績。

楊俊瀚去年12月的全國田徑錦標賽跑出自2018年之後最佳的10秒13，僅次他在2018年締造的生涯最佳10秒11，如今相隔2個月再回戰場，他期盼能延續狀態，再次衝出佳績。

楊俊瀚昨在百米預賽衝出10秒42，今準決賽則跑出10秒43，皆以分組最佳的成績晉級，但他在下午決賽成績並未再突破，以10秒54作收，仍勝過屬奧運培訓隊文華佑的10秒65摘金。

對於與前兩趟成績有落差，楊俊瀚坦言，其實預賽就有感受到身體狀態下滑，準決賽還有勉強維持狀態，但後來成績還是掉下來，之後會再調整。

至於去年多以100公尺賽事為主，今年首戰賽事同步參戰200公尺項目，楊俊瀚解釋：「目前多以100公尺的備戰為主，其實這也是跟教練討論過，他認為100公尺有把握住，相對200公尺的表現也更穩定。」

楊俊瀚生涯200公尺最佳為2018年雅加達亞運締造的20秒23，同時也是全國紀錄，明他將在預賽登場，比賽在上午11點10分展開。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。