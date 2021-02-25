港都盃》「台灣最速男」還在調整狀態 楊俊瀚百米摘今年首金

「台灣最速男」楊俊瀚今在2021年高雄港都盃田徑錦標賽男子100公尺決賽，以10秒54摘下今年首金。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／高雄報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今在2021年高雄港都盃田徑錦標賽男子100公尺決賽，以10秒54摘下今年首金，他表示，狀態還沒調到最好，但以現階段來說，算是可以接受的成績。

楊俊瀚去年12月的全國田徑錦標賽跑出自2018年之後最佳的10秒13，僅次他在2018年締造的生涯最佳10秒11，如今相隔2個月再回戰場，他期盼能延續狀態，再次衝出佳績。

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楊俊瀚昨在百米預賽衝出10秒42，今準決賽則跑出10秒43，皆以分組最佳的成績晉級，但他在下午決賽成績並未再突破，以10秒54作收，仍勝過屬奧運培訓隊文華佑的10秒65摘金。

對於與前兩趟成績有落差，楊俊瀚坦言，其實預賽就有感受到身體狀態下滑，準決賽還有勉強維持狀態，但後來成績還是掉下來，之後會再調整。

至於去年多以100公尺賽事為主，今年首戰賽事同步參戰200公尺項目，楊俊瀚解釋：「目前多以100公尺的備戰為主，其實這也是跟教練討論過，他認為100公尺有把握住，相對200公尺的表現也更穩定。」

楊俊瀚生涯200公尺最佳為2018年雅加達亞運締造的20秒23，同時也是全國紀錄，明他將在預賽登場，比賽在上午11點10分展開。

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