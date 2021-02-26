NBA》「只挺同膚色的人太虛偽！」 林書豪向美國少數族群喊話

林書豪。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以後，美國亞裔人士遭到攻擊的事件就頻傳，沒想到近日反亞裔和華裔的仇恨犯罪問題突然全面爆發，且越演越烈，許多亞裔名人先後站出來發聲，其中也包括在NBA發展聯盟效力的華裔球星林書豪，近日他在受訪時，呼籲在美國的少數族群應該一起團結，改變被歧視的刻板印象。

自武漢肺炎疫情爆發以來，全球對於中國的不滿連帶讓反對亞洲的情緒升溫，美國近來傳出多起亞裔美國人遭暴力攻擊的事件，其中最嚴重的當屬加州奧克蘭（Oakland）1位84歲的亞裔老人拉塔納帕迪（Vicha Ratanapakdee）遭人從背後猛推倒地而傷重不治。

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林書豪接受美國灣區《NBC Sports》訪問，談到他看到亞裔美國人遭隨機攻擊事件的影片時，表示自己現在看到這些影片，已經不會生氣那麼久而是非常難過甚至感到心碎，「我感覺很難過，老實說我現在已經哀莫大於心死，這其實很悲哀，也很同情他們，因為這些人可以心懷恨意對待其他人，他們可能互不相識，唯一的差別就只是膚色而已。」

儘管林書豪是土生土長的美國人，但華裔身分卻讓他在美國社會遭受許多歧視，即便後來他曾躍升身為頂尖職籃球員、在籃球最高殿堂NBA打球，但始終沒能避免華裔美國人在生活中所遭遇的那些刻板印象，而在中國CBA打了一季，近日重返發展聯盟的林書豪，也把握機會為亞裔發聲。

「我認為這是一條很長的路，不能只有亞洲人關心亞洲事件，或是非裔美籍才關注非裔美籍事件，身為少數族群，我們更須努力去了解，然後做出改變。假如我只站出來替跟我一樣的人反對種族歧視，那就太虛偽了，」林書豪說，「只要統一或團結，那絕對會產生力量，在亞洲與非裔美籍社區之間，假如我們可以彼此融合，且表現對彼此的愛與支持，那才是朝著正確的方向前進。」



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