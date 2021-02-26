晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》「只挺同膚色的人太虛偽！」 林書豪向美國少數族群喊話

2021/02/26 06:47

林書豪。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以後，美國亞裔人士遭到攻擊的事件就頻傳，沒想到近日反亞裔和華裔的仇恨犯罪問題突然全面爆發，且越演越烈，許多亞裔名人先後站出來發聲，其中也包括在NBA發展聯盟效力的華裔球星林書豪，近日他在受訪時，呼籲在美國的少數族群應該一起團結，改變被歧視的刻板印象。

自武漢肺炎疫情爆發以來，全球對於中國的不滿連帶讓反對亞洲的情緒升溫，美國近來傳出多起亞裔美國人遭暴力攻擊的事件，其中最嚴重的當屬加州奧克蘭（Oakland）1位84歲的亞裔老人拉塔納帕迪（Vicha Ratanapakdee）遭人從背後猛推倒地而傷重不治。

林書豪接受美國灣區《NBC Sports》訪問，談到他看到亞裔美國人遭隨機攻擊事件的影片時，表示自己現在看到這些影片，已經不會生氣那麼久而是非常難過甚至感到心碎，「我感覺很難過，老實說我現在已經哀莫大於心死，這其實很悲哀，也很同情他們，因為這些人可以心懷恨意對待其他人，他們可能互不相識，唯一的差別就只是膚色而已。」

儘管林書豪是土生土長的美國人，但華裔身分卻讓他在美國社會遭受許多歧視，即便後來他曾躍升身為頂尖職籃球員、在籃球最高殿堂NBA打球，但始終沒能避免華裔美國人在生活中所遭遇的那些刻板印象，而在中國CBA打了一季，近日重返發展聯盟的林書豪，也把握機會為亞裔發聲。

「我認為這是一條很長的路，不能只有亞洲人關心亞洲事件，或是非裔美籍才關注非裔美籍事件，身為少數族群，我們更須努力去了解，然後做出改變。假如我只站出來替跟我一樣的人反對種族歧視，那就太虛偽了，」林書豪說，「只要統一或團結，那絕對會產生力量，在亞洲與非裔美籍社區之間，假如我們可以彼此融合，且表現對彼此的愛與支持，那才是朝著正確的方向前進。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。