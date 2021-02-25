中職》林威助給鄭凱文的重大任務 重返先發輪值

鄭凱文。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天洲際自辦熱身賽中信兄弟以12:5擊敗樂天桃猿，兄弟投手鄭凱文先發4局用了55球，被敲出3支安打，飆4K、另有1保送，無失分，表現亮眼，對手僅在第3局曾攻佔得點圈，最終無功而返，今年兄弟新帥林威助給鄭凱文新任務，那就是重返先發輪值。

鄭凱文2014年加盟兄弟，前4年總計先發73場，曾奪勝投王和防禦率王，為黃衫軍王牌投手，後轉調中繼至今，上一次他在一軍先發已是2017年8月4日的事了。

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林威助表示，今年陣中幾名先發本土投手調整沒那麼到位，例如黃恩賜有一點受傷，廖乙忠狀況也沒特別好，陳琥感覺比去年進步，但是還是希望多一位先發本土投手，因此計畫安排鄭凱文回先發輪值。

林威助說，「1、2個禮拜前我有這個想法（把鄭凱文調回先發），因為看到土投先發沒特別好，他本身能力和投球量又是足夠的，我跟他討論過，如果先發投得好，對他個人成績和球隊戰績都好，表現不錯就一直是先發。」

兄弟總教練林威助。（記者廖耀東攝）

鄭凱文近年畢竟職司中繼，是否擔心續航力問題？林威助強調，鄭凱文在牛棚投球數量滿多的，體能不擔心，也是會慢慢看狀況是如何，例如今天丟完，明天的狀況是怎樣，下一次出賽可能用更多球數調整狀況，但也不可能一開始丟80、100球，還是要慢慢觀察狀況。

林威助和鄭凱文在日職阪神虎、中信兄弟都共事過，彼此了解甚深，林威助說，鄭凱文投球鬥志不錯，控球也滿好的，對打者習性比較有想法，投先發是比較理想的。

鄭凱文說，幾天前教練有跟他說轉任先發，不會去想太多，也沒去想說能否回到先發，每一年都是新的挑戰，教練團給他這挑戰，就是準備好迎接挑戰，目前教練團也還沒決定開季定位，先把表現拿出來。

對於今天投球表現，鄭凱文表示，不錯，熱身賽不要投太閃躲，把球丟進好球帶，不好的話再練習修正，好的繼續維持，延續到季末。

鄭凱文中職生涯出賽286場，其中73場先發，戰績51勝34敗56中繼6救援、防禦率3.66。

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