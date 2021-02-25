晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》林威助給鄭凱文的重大任務 重返先發輪值

2021/02/25 17:51

鄭凱文。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天洲際自辦熱身賽中信兄弟以12:5擊敗樂天桃猿，兄弟投手鄭凱文先發4局用了55球，被敲出3支安打，飆4K、另有1保送，無失分，表現亮眼，對手僅在第3局曾攻佔得點圈，最終無功而返，今年兄弟新帥林威助給鄭凱文新任務，那就是重返先發輪值。

鄭凱文2014年加盟兄弟，前4年總計先發73場，曾奪勝投王和防禦率王，為黃衫軍王牌投手，後轉調中繼至今，上一次他在一軍先發已是2017年8月4日的事了。

林威助表示，今年陣中幾名先發本土投手調整沒那麼到位，例如黃恩賜有一點受傷，廖乙忠狀況也沒特別好，陳琥感覺比去年進步，但是還是希望多一位先發本土投手，因此計畫安排鄭凱文回先發輪值。

林威助說，「1、2個禮拜前我有這個想法（把鄭凱文調回先發），因為看到土投先發沒特別好，他本身能力和投球量又是足夠的，我跟他討論過，如果先發投得好，對他個人成績和球隊戰績都好，表現不錯就一直是先發。」

兄弟總教練林威助。（記者廖耀東攝）

鄭凱文近年畢竟職司中繼，是否擔心續航力問題？林威助強調，鄭凱文在牛棚投球數量滿多的，體能不擔心，也是會慢慢看狀況是如何，例如今天丟完，明天的狀況是怎樣，下一次出賽可能用更多球數調整狀況，但也不可能一開始丟80、100球，還是要慢慢觀察狀況。

林威助和鄭凱文在日職阪神虎、中信兄弟都共事過，彼此了解甚深，林威助說，鄭凱文投球鬥志不錯，控球也滿好的，對打者習性比較有想法，投先發是比較理想的。

鄭凱文說，幾天前教練有跟他說轉任先發，不會去想太多，也沒去想說能否回到先發，每一年都是新的挑戰，教練團給他這挑戰，就是準備好迎接挑戰，目前教練團也還沒決定開季定位，先把表現拿出來。

對於今天投球表現，鄭凱文表示，不錯，熱身賽不要投太閃躲，把球丟進好球帶，不好的話再練習修正，好的繼續維持，延續到季末。

鄭凱文中職生涯出賽286場，其中73場先發，戰績51勝34敗56中繼6救援、防禦率3.66。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。