中職》錯過和米蘭達同赴韓職發展機會 德保拉有考量

德保拉去年球季大豐收，以16勝、192K、防禦率3.20拿下投手三冠王和年度MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟32歲洋投德保拉去年球季大豐收，以16勝、192K、防禦率3.20拿下投手三冠王和年度MVP，不過，好友米蘭達今年轉戰韓職加盟斗山熊，合約內容為年薪55萬美元，簽約金15萬美元，附帶激勵獎金10萬美元，合約總值最高80萬美元。

談到米蘭達，德保拉說，「真心替米蘭達感到開心，我也知道他去韓職拿到更好的合約，如果我有機會也想挑戰看看。」

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事實上，去年球季結束有韓職球隊想網羅德保拉，但最終選擇留在兄弟，他說，「我跟經紀人討論過，細節方面不便透露，分析評估下來，發現留在台灣各方面都比去韓國好。」

婉拒韓職球隊邀約，德保拉表示，希望可以在台灣再打4、5年，繼續為中信兄弟效力，然後在這邊退休。

今天德保拉投Live BP（實戰投打練習），尚未實戰投球，他說，今天狀況非常好，直球速度不錯，曲球和變速球也丟得犀利，一步步朝球季開打前進，第一次出賽將是2月28日公辦熱身賽對統一獅，預計丟1局。

德保拉有機會擔任3月13日聯盟開幕戰先發投手，對手是去年冠軍盟主統一獅，他說，會把自己調整到最佳狀態，但不敢說百分之百，他相信不會有人調整到百分之百，剩下這段時間他會把自己調整到可以比賽的狀態，不是只為開幕戰，還有接下來的例行賽賽。

今年中職換球，投起來感覺如何?德保拉說，整體而言比較好丟，沒什麼太大問題。

德保拉。（記者廖耀東攝）

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