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足球》「展逸天行者」亮相 攜手北市大參戰企甲

2021/02/25 19:50

展逸推動足球發展不遺餘力，過去投入多項足球賽事。（展逸國際提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕長期關心台灣足球發展的展逸國際企業，從2016年開始與足球結緣，逐漸於台灣足壇投入相關資源，今展逸國際宣布，即將以「展逸天行者」，攜手台北市大足球隊，參與國內最高殿堂「台灣企業足球甲級聯賽」，期待在不久的將來踏上企甲頂尖戰場，展望2021全新賽季。

展逸國際從2017年起舉辦BE HEROES足球菁英學院，與台灣隊長陳柏良用實際行動協助台灣基層足球發展，2018、2019年更舉辦國際高中足球邀請賽，2020年儘管受到疫情影響，展逸沒有停下腳步，仍提供菁英球員們揮灑球技的舞台，年底於台北田徑場舉辦BE HEROES菁英對抗賽，由BE HEROES菁英隊對決U20潛力培訓隊，受到多方關注與響應，圓滿成功。

回想與足球結緣的過程，展逸國際企業董事長張憲銘表示，受到台灣隊長陳柏良與凱基銀行董事長魏寶生的影響很多，跟他們認識越深，也才發現自己對足球的熱情越來越多。

至於支持球隊契機，張憲銘表示，因緣際會認識了台北市大足球隊教練張武業，對於球隊經營，雙方聊了許久，因為看準青年球員的潛力，希望能提供運動員追求夢想的舞台，張憲銘毅然決然與台北市大足球隊合作。「展逸的LOGO是一對翅膀，我們期許自己像是天使創投者，看到潛力十足標的，以天行者之名，與其攜手一同成長，展翅高飛。」

展逸國際也透露球隊動態，預計3月份將曝光球隊相關視覺，包含形象影片、球衣設計與球員陣容等，球隊未來也將參與公益活動，並投入社區活動，希望能將足球的熱情傳遞給更多的人，請外界拭目以待。

展逸國際企業將投入企業甲級足球聯賽，董事長張憲銘盼給予年輕球員舞台。（展逸國際提供）

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