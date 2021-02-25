NBA》神轉身太不科學！ 鵜鶘「怪物狀元」1打4照樣得分（影音）

鵜鶘Z.威廉森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）今延續近期火燙手感，狂轟32分、6籃板、5助攻，率隊以10分差擊敗活塞，而他在第四節一次「1對4」超狂轉身出手拋進超前分，更讓球評、主播驚呼連連。

這記精彩的過人美技發生第四節11分48秒，當時兩隊96：96平手，Z.威廉森切入禁區後一個大轉身先閃過S.李伊（Saben Lee），甩開後方的史都華（Isaiah Stewart）、麥克格魯德 （Rodney McGruder），在晃身繞過高高飛起的傑克森（Josh Jackson），漂亮拋進2分，讓主播驚呼不已。

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Can't guard him with one guy, can't guard him with four guys. Zion finds a way. pic.twitter.com/qqk0T853de — New Orleans Pelicans （@PelicansNBA） February 25, 2021

Z.威廉森全場18投13中、命中率72.2%，狂轟32分、6籃板、5助攻，根據《StatMuse》統計，Z.威廉森過去8場比賽中，有4次砍下至少30分，場均繳出30.1分、6籃板和4助攻，命中率高達67.9%，而他單季已有6次在單場轟破30分的情況下，命中率依然保持在70%以上，成為鵜鶘隊史單季達成此數據最多次的人。

而Z.威廉森今年首度入選明星賽，不過受訪時這位怪物狀元僅淡定表示：「沒感覺有什麼不同的，我就是好好打球，享受比賽的樂趣，並與隊友們分享這份喜悅。」

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