NBA》神轉身太不科學！ 鵜鶘「怪物狀元」1打4照樣得分（影音）

鵜鶘Z.威廉森。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森(Zion Williamson)今延續近期火燙手感,狂轟32分、6籃板、5助攻,率隊以10分差擊敗活塞,而他在第四節一次「1對4」超狂轉身出手拋進超前分,更讓球評、主播驚呼連連。

這記精彩的過人美技發生第四節11分48秒,當時兩隊96:96平手,Z.威廉森切入禁區後一個大轉身先閃過S.李伊(Saben Lee),甩開後方的史都華(Isaiah Stewart)、麥克格魯德 (Rodney McGruder),在晃身繞過高高飛起的傑克森(Josh Jackson),漂亮拋進2分,讓主播驚呼不已。

Can't guard him with one guy, can't guard him with four guys. Zion finds a way. pic.twitter.com/qqk0T853de