足球》戰神教頭率公館淘汰明道 國小世界盃率先晉級

公館國小與明道國小球員激烈攻防。（迷你足球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕第2屆「109學年度國小足球世界盃」台北市分區預賽本週在百齡橋足球場熱鬧開踢，前國腳張涵率領的公館國小技高一籌，分組賽首輪及淘汰賽接連擊敗同樣國腳退役羅志恩所領軍的明道國小，雙方激鬥過程出現精彩攻防，吸引各界目光。

公館教練張涵在國家隊時期就是防守悍將，素有「戰神」美譽；而明道教頭羅志恩國家隊時期，則與雙胞胎哥哥羅志安形成「雙箭頭」，兩隊平常就常相互邀約踢練習賽，本屆無巧不巧又抽到同組，分組賽首輪公館先以4：0擊敗明道，加上雙方熟悉彼此主將與踢法，淘汰賽張涵又讓陣中較高大球員，去貼身防守明道得分主力白立宏，此舉奏效再度讓明道以0：4吞敗而遭淘汰。



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明道國小教練羅志恩（黑衣紅袖）。（迷你足球協會提供）

羅志恩賽後表示，跟不上對方節奏，輸在攻守轉換，而且穩定度也沒對手好，雖然陣中有6位六年級球員，但平常練習卻常人數不足，面對少子化的衝擊，已是羅志恩帶領明道的考驗。

反觀率公館晉級複賽的張涵則認為，因為了解對方踢法，又確實執行戰術，開局破網氣勢足讓小球員踢起來信心十足，尤其6號沈宬賦的大鎖防守，更是獲勝關鍵之一。去年亞軍的士東國小，淘汰賽爆冷遭天母國小5：1擊敗，今共有4隊率先晉級，包括大安國小、龍安國小、公館國小、天母國小。

公館國小教練張涵（中）。（迷你足球協會提供）

公館國小與明道國小球員激烈攻防。（迷你足球協會提供）

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