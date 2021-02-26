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UBA》健行連霸之路 政大成為絆腳石？

2021/02/26 06:53

尋求三連霸及5年內4度封王的衛冕軍健行，預賽12勝3敗排第二。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕109學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級八強複賽，今將在新莊體育館點燃戰火，8支隊伍進行8天7場比賽，競爭4張3月20、21日在台北小巨蛋舉行的四強決賽門票。

尋求三連霸及5年內4度封王的衛冕軍健行，預賽12勝3敗排第二，104學年度起連6季晉八強，卻也是6季來最差的預賽戰績，以及繼107學年度14勝1敗排第二後，第二度不是以預賽第一晉八強。

107學年度健行預賽14勝1敗，排15連勝的台師之後，八強複賽5勝2敗，更只以第3種子晉四強決賽，卻2連勝繼105學年度後撂下隊史第二冠。上季15連勝預賽第一、八強複賽6勝1敗第二，決賽2連勝含冠軍賽擊敗複賽第一台師大，完成二連霸、3度封王。

本季健行開季先2連勝、再2連敗給政大、輔大，接下來跨階段9連勝，倒數第2場又輸中州，12勝3敗拿第二，排13勝2敗的政大之後。

下月5日八強複賽壓軸末役，政大、健行將上演頂尖對決，本季2度碰頭。健行預賽第三戰最高領先政大32分，最終83：84被政大逆轉，5日雙方再度過招，此役是否為小巨蛋決賽第一種子之爭，備受矚目。

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