MLB》「心情很複雜...」江少慶決定回台灣 美媒送上祝福

江少慶。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕前旅美投手江少慶昨拋出震撼彈,宣布投入中職選秀,老虎隊隨隊記者看到消息後,也為江少慶最後未能登上大聯盟感到遺憾,同時也送上祝福。

江少慶2011年旅美加盟印地安人,在小聯盟8個球季、最高層級到3A,留下42勝42負、防禦率4.30的成績,去年轉戰老虎隊,原被看好有機會登上大聯盟,可惜受到疫情影響,小聯盟球季取消,沒有機會證明自己,季末遭到釋出。

江少慶經紀公司昨透露,去年底共有9支日本和美國的球隊開出合約,當時中職不在規劃之內,不過悍將在確定擁有今年選秀第一順位的權利後,隨即和經紀公司連繫,討論江少慶參加選秀的可能性,最終雙方議定的條件為中職史上最大合約,江少慶在幾經思量後,決定加入悍將。

江少慶去年在老虎夏訓營表現不俗,一度被認為有望擠進開季名單,也讓美國媒體留下深刻印象,《MLive》老虎隨隊記者Evan Woodbery在看到江少慶回台的消息後就發文寫道,江少慶在小聯盟待了那麼多年、卻沒有機會登上大聯盟,現在的心情可能很複雜,但也表示,祝福江少慶回到台灣後,在中職能有很好的發展。

Probably some mixed emotions for Chiang Shao-Ching, who has been in the MLB system since he was a teenager but never broke into the big leagues (although he came close in 2020).



Best of luck to him as he returns to Taiwan to ply his trade in the CPBL. https://t.co/66oIzsSrt4