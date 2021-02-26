MLB》「心情很複雜...」江少慶決定回台灣 美媒送上祝福

〔體育中心／綜合報導〕前旅美投手江少慶昨拋出震撼彈，宣布投入中職選秀，老虎隊隨隊記者看到消息後，也為江少慶最後未能登上大聯盟感到遺憾，同時也送上祝福。
江少慶2011年旅美加盟印地安人，在小聯盟8個球季、最高層級到3A，留下42勝42負、防禦率4.30的成績，去年轉戰老虎隊，原被看好有機會登上大聯盟，可惜受到疫情影響，小聯盟球季取消，沒有機會證明自己，季末遭到釋出。
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江少慶經紀公司昨透露，去年底共有9支日本和美國的球隊開出合約，當時中職不在規劃之內，不過悍將在確定擁有今年選秀第一順位的權利後，隨即和經紀公司連繫，討論江少慶參加選秀的可能性，最終雙方議定的條件為中職史上最大合約，江少慶在幾經思量後，決定加入悍將。
江少慶去年在老虎夏訓營表現不俗，一度被認為有望擠進開季名單，也讓美國媒體留下深刻印象，《MLive》老虎隨隊記者Evan Woodbery在看到江少慶回台的消息後就發文寫道，江少慶在小聯盟待了那麼多年、卻沒有機會登上大聯盟，現在的心情可能很複雜，但也表示，祝福江少慶回到台灣後，在中職能有很好的發展。
Probably some mixed emotions for Chiang Shao-Ching, who has been in the MLB system since he was a teenager but never broke into the big leagues （although he came close in 2020）.— Evan Woodbery （@evanwoodbery） February 25, 2021
Best of luck to him as he returns to Taiwan to ply his trade in the CPBL. https://t.co/66oIzsSrt4