體操》遭控性侵等24項罪名 前美國奧運金牌教練自殺

美國63歲體操教練格德特遭控性侵、人口販運等罪名，今自殺身亡。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國63歲體操教練格德特（John Geddert）曾在2012年倫敦奧運中，幫助美國隊在體操女子團體項目摘得金牌，如今他遭控性侵、人口販運等24項罪名，被密西根當地檢察官起訴後的數小時後，格德特就自殺身亡。

《美聯社》報導，密西根州檢察長奈塞爾（Dana Nessel）稍早起訴格德特，他面臨多達24項指控，包含性侵、販賣人口等，指稱他的體操場館變成人口販運中心，強迫女孩們訓練，並虐待、性侵她們。

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就在當地檢方起訴後的數個小時後，格德特就被發現在一處公路旁的休息區自殺身亡。奈塞爾對此表示，「對所有相關的人來說，這都是一個悲劇性的結局。」

格德特長期和遭判監禁175年的前美國奧運體操隊隊醫納薩爾（Larry Nassar）合作多年，納薩爾被指控性侵年輕女孩，逾150名受害人出庭作證，最後納薩爾遭密西根州法院判處40至175年刑期。但當地檢方指出，對格德特的指控和納薩爾幾乎沒有關係。

密西根檢方指控格德特利用自己在體操界的名聲，強迫年輕運動員勞動來賺錢，從事某種形式的人口販運。受害者們出現暴食症、厭食症，還有企圖自殺、自殘等；格德特遭控的24項罪名中，有20項和人口販運有關。

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