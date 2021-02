芬威球場。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國職業運動賽事受疫情衝擊,球迷進場觀賽受到限制,然而今日球場開放進場再盼得曙光,薩諸塞州州長貝克(Charlie Baker)宣布在3月22日後,允許部分球迷到現場觀賽。

薩諸塞州州長貝克今日宣布允許大型體育館開放觀眾進場,將在3月22日開始實施「限額入場」計畫,而這個計畫的最初允許容量為球場的12%,也表示波士頓的職業球隊將能在下個月開始陸續讓球迷回到觀眾席。

而紅襪也宣布將在四月的開幕戰開放芬威球場,迎接球迷回來,但目前尚未確定屆時將允許多少觀眾人數進場,不過若是按照12%的限額計算,將允許約4500位球迷進場。另外大聯盟其他隊伍如印地安人和紅人,則是以球場容量的30%開放。

See you at Fenway!