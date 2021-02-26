MLB》願意續約留小熊嗎？「老大」布萊恩吐露心聲

小熊「老大」布萊恩。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕小熊三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant）下一步尚不明朗、交易傳聞纏身，雖然目前還不知道這名好手會待在小熊多久，但他表示自己敞開心胸和小熊談約，並強調和球隊的協商進展良好，球團也明白自己的立場。

布萊恩表示樂意在本季結束前與小熊簽長約留隊，並且一直抱持開放態度，樂意去聽小熊總裁聽霍耶（Jed Hoyer）現在所說的話，張開雙臂對每件事做考慮，他說：「我認為我已經和他們溝通得很好了，他們知道我的立場。」

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另外布萊恩也表示自己並不驚訝還留在隊中，他也透露說：「我和霍耶有很好的溝通。他讓我知道發生什麼事，我可以問他什麼是真的，什麼是假的。我從他那裡得知大部分的事情都不是真的，對此我並不感到驚訝。」

小熊送走達比修，史瓦伯（Kyle Schwarber）和雷斯特（Jon Lester）也與球隊分道揚鑣。布萊恩、巴耶茲（Javier Baez）瑞佐（Anthony Rizzo）這三位2016年的冠軍班底合約都在本季結束後到期，霍耶也在先前坦言以財務方面，球團很難將三人全部留下。

談到這些隊友，布萊恩說：「這裡有很多真正的好朋友，不僅僅只是隊友，是非常要好的朋友和好人，我很享受每天和這些傢伙一起上場，從來不會視為這是理所當然的，未來也不會。」

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