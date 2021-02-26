晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》願意續約留小熊嗎？「老大」布萊恩吐露心聲

2021/02/26 11:03

小熊「老大」布萊恩。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕小熊三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant）下一步尚不明朗、交易傳聞纏身，雖然目前還不知道這名好手會待在小熊多久，但他表示自己敞開心胸和小熊談約，並強調和球隊的協商進展良好，球團也明白自己的立場。

布萊恩表示樂意在本季結束前與小熊簽長約留隊，並且一直抱持開放態度，樂意去聽小熊總裁聽霍耶（Jed Hoyer）現在所說的話，張開雙臂對每件事做考慮，他說：「我認為我已經和他們溝通得很好了，他們知道我的立場。」

另外布萊恩也表示自己並不驚訝還留在隊中，他也透露說：「我和霍耶有很好的溝通。他讓我知道發生什麼事，我可以問他什麼是真的，什麼是假的。我從他那裡得知大部分的事情都不是真的，對此我並不感到驚訝。」

小熊送走達比修，史瓦伯（Kyle Schwarber）和雷斯特（Jon Lester）也與球隊分道揚鑣。布萊恩、巴耶茲（Javier Baez）瑞佐（Anthony Rizzo）這三位2016年的冠軍班底合約都在本季結束後到期，霍耶也在先前坦言以財務方面，球團很難將三人全部留下。

談到這些隊友，布萊恩說：「這裡有很多真正的好朋友，不僅僅只是隊友，是非常要好的朋友和好人，我很享受每天和這些傢伙一起上場，從來不會視為這是理所當然的，未來也不會。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。