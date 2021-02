MLB》「歡迎來到大都會！」小熊老大自曝收莫名簡訊

布萊恩。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕休賽季小熊看板球星「老大」布萊恩(Kris Bryant)的交易傳聞滿天飛,這名好手在今日訪問時自曝休賽季期間莫名收到一封簡訊,內容寫著「歡迎來到大都會」,然而他也很快向自己的經紀人和小熊總裁霍耶(Jed Hoyer)求證,確認此為假訊息。

交易傳聞纏身的布萊恩在今日受訪時自曝收到來自康乃狄克州的簡訊,內容寫著「歡迎來到大都會」,似乎好像表示已經達成某項協議,吃驚之於他立刻聯絡自己的經紀人,並且和小熊總裁霍耶交談,才確定該簡訊是假的。

布萊恩表示自己並不確定是誰發出這封訊息,但是顯然對此感到有些困擾,他說:「當你收到內容像是這樣的簡訊時,那樣的反應就像是『哇!』,而這可能有點影響到我了。」

布萊恩將在賽季結束後成為自由球員,而他的經紀人表示整個休賽季都一直希望布萊恩能繼續為小熊效力。而霍耶則是在上週向媒體表示目前球隊沒有參與任何交易談判。

Kris Bryant received a text during the offseason from someone welcoming him to the Mets:



"I called my agent and he said there's nothing going on" pic.twitter.com/GXIcMbqAVk