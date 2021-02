爵士隊籃球營運執行副總裁林賽。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕爵士隊前球員E.米爾薩普(Elijah Millsap),指控爵士隊籃球營運執行副總裁林賽(Dennis Lindsey)在2015年的一次會議中有種族歧視的言論。爵士隊今天宣布,將對此事進行調查。

《ESPN》報導,爵士隊透過聲明表示,「爵士對任何形式的歧視行為都是零容忍的。我們認真度對待這些事,已經積極請外部律師配合NBA全面調查此事。」NBA官方將調查2015年4月那場會議的詳細記錄。

E.米爾薩普在推特上發文爆料,大約6年前,2015年4月16日(美國時間),針對我的離隊採訪,林賽對著爵士教頭史奈德(Quin Snyder)發表偏執言論,「如果你再多說一個字,我就把你的黑屁股切掉,送你回路易斯安那。」(if you say one more word, I'll cut your Black ass and send you back to Louisiana.)

林賽對此否認,並強調,「我堅決否認有說過這話。」;而史奈德則說,「我無法想像Dennis有說過這樣的話。」

林賽在2019年從總管職升至籃球營運執行副總裁。

爵士隊前球員E.米爾薩普(右)。(資料照,美聯社)

