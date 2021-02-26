晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

高中木棒聯賽》旅外or選秀? U18世界冠軍Big4動向受矚目

2021/02/26 09:37

穀保家商林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕109學年度高中木棒聯賽第三階段賽事今天點燃戰火，U18世界盃冠軍最後一批在學選手穀保家商左投林昱珉、「火球男」潘文輝與平鎮高中王牌投手陳志杰、「怪力男」李灝宇，今年暑假將從高中畢業，「青棒Big4」接下來會旅外、升大學或直接投入中職選秀，值得關注。

林昱珉是現役青棒最強左投，2019年U18世界盃對西班牙、澳洲先發拿下勝投，是台灣隊奪冠大功臣，前旅日左投陳冠宇曾表示，林昱珉投球實力和他青棒同期相較「好太多了」，林昱珉則把目標放在旅外。

潘文輝最快球速157公里，投球天賦滿滿，幾個月前他表明，目標旅美發展，暫不考慮選秀。木棒聯賽第三階段賽事，穀保家商今天早上9點迎戰西苑中學，明天早上9點對秀峰中學，後天中午12點對育民工家，潘文輝和林昱珉有機會登板亮相。

新北市藍隊潘文輝拿下勝投。（資料照，記者陳志曲攝）

陳志杰在U18世界盃沒有太突出表現，不過青棒時期他持續成長，穩居平鎮王牌，曾拿下木棒聯賽、黑豹旗大會MVP，今天早上9點對東大體中先發，首局就飆速146公里，是否投入今年中職選秀備受矚目。

陳志杰。（資料照，記者陳志曲攝）

「怪力男」李灝宇是現役青棒最強打者，目前主守三壘，U18世界盃他剛升高二就已扛台灣隊第四棒，這屆木棒聯賽他已敲4轟，青棒大小比賽頻開轟，球探對他敲全壘打已習以為常，今對東大體中首打席獲保送。

李灝宇曾說，「國小我就有旅外夢，打完U18世界盃，旅美不再是夢想，而是目標。」

李灝宇。（資料照，記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。