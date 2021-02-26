高中木棒聯賽》旅外or選秀? U18世界冠軍Big4動向受矚目

穀保家商林昱珉。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕109學年度高中木棒聯賽第三階段賽事今天點燃戰火，U18世界盃冠軍最後一批在學選手穀保家商左投林昱珉、「火球男」潘文輝與平鎮高中王牌投手陳志杰、「怪力男」李灝宇，今年暑假將從高中畢業，「青棒Big4」接下來會旅外、升大學或直接投入中職選秀，值得關注。

林昱珉是現役青棒最強左投，2019年U18世界盃對西班牙、澳洲先發拿下勝投，是台灣隊奪冠大功臣，前旅日左投陳冠宇曾表示，林昱珉投球實力和他青棒同期相較「好太多了」，林昱珉則把目標放在旅外。

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潘文輝最快球速157公里，投球天賦滿滿，幾個月前他表明，目標旅美發展，暫不考慮選秀。木棒聯賽第三階段賽事，穀保家商今天早上9點迎戰西苑中學，明天早上9點對秀峰中學，後天中午12點對育民工家，潘文輝和林昱珉有機會登板亮相。

新北市藍隊潘文輝拿下勝投。（資料照，記者陳志曲攝）

陳志杰在U18世界盃沒有太突出表現，不過青棒時期他持續成長，穩居平鎮王牌，曾拿下木棒聯賽、黑豹旗大會MVP，今天早上9點對東大體中先發，首局就飆速146公里，是否投入今年中職選秀備受矚目。

陳志杰。（資料照，記者陳志曲攝）

「怪力男」李灝宇是現役青棒最強打者，目前主守三壘，U18世界盃他剛升高二就已扛台灣隊第四棒，這屆木棒聯賽他已敲4轟，青棒大小比賽頻開轟，球探對他敲全壘打已習以為常，今對東大體中首打席獲保送。

李灝宇曾說，「國小我就有旅外夢，打完U18世界盃，旅美不再是夢想，而是目標。」

李灝宇。（資料照，記者陳志曲攝）

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