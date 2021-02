世界和平(左)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍團湖人在陣中大將「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)因傷缺席後,戰績節節敗退吞下四連敗後從西部龍頭滑落至第三,退役名將世界和平(Metta World Peace)在個人推特上發文盼能提振湖人的士氣。

世界和平在推特中簡短寫下「湖人會好的。」此文一出引來許多粉絲留言替湖人加油打氣,「我相信湖人,湖人加油!」、「認同你說的,湖人會好的」、「湖人現在很需要加油,謝謝你」。

@Lakers will be ok