MLB》190公分愛女投入排球聯賽 「巨怪」強森只有一點建議

薇洛。（取自奧勒岡大學官網）

〔體育中心／綜合報導〕繼承父親優良基因、站上大聯盟舞台的「星二代」不計其數，從小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、邦茲（Barry Bonds）到近期的小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr.）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）都是著名的例子，不過也有球星的子女在其他運動領域大放異彩，名人堂強投「巨怪」強森（Randy Johnson）的女兒薇洛（Willow Johnson）就準備在職業排球聯盟發光發熱。

《紐約時報》報導，22歲的薇洛在奧勒岡大學時就是明星球員，去年畢業後由於美國當時未有排球聯盟，先到土耳其聯賽打球，除了面臨高強度比賽的挑戰，也得適應語言、生活上的各種不同，加上時差問題無法時時與家人傾吐煩惱，種種因素之下也讓薇洛身心俱疲。

請繼續往下閱讀...

隨後薇洛決定先回到亞歷桑納，不過今年她不需再遠赴海外打球，因為「Athletes Unlimited」公司從去年就開始籌備的美國第一個女排聯賽即將在本月正式點燃戰火，薇洛也確定投入賽事。

「女子運動員在社群媒體、電視轉播中得到愈來愈多的關注，這一點很重要，」薇洛受訪時表示，「非常榮幸可以在自己的國家打球，希望能為這個運動帶來一點幫助，20年後回頭看我可以說：『是的，我是第一批女排職業球員。』」

身高190公分的薇洛繼承父親強而有力的左臂、也是在排球場上做出致命攻擊的有效武器，除此之外，她在場上的氣勢也不輸給這位名人堂巨投，「你們應該都知道我爸在場上有多駭人吧？我看過不少他三振對手後指向對方怒吼的影片，我也是如此，不是有意複製，而是到了場上，其他事情都不重要了。」

強森也時常現身球場觀看愛女比賽，208公分的一代強投就與其他家長一起隱身觀眾席，而退休後當攝影師當得有模有樣的強森更說，自己到場觀賽時從不帶相機，因為希望能全神貫注在薇洛的比賽。

強森受訪時提到，會全心支持薇洛的熱情與工作，唯一希望女兒不要忽略自己的健康，在大聯盟征戰22年、一路投到45歲的他知道這是職業賽場上一切的前提，「跟我一樣，她就是靠左肩謀生，所以一定要妥善照顧。」

強森現身薇洛比賽。（取自Instagram）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法