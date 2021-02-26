NBA》尼克單場狂轟140分 賞國王9連敗

菜鳥昆克利奪全隊最高分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今在主場迎戰國王，菜鳥昆克利（Immanuel Quickley）上半場就得到18分，全場他拿下25分，尼克此役投籃命中率以及三分球命中率皆過五成，終場以140：121大勝國王。這也是尼克在近七戰中的第五勝，目前以16勝17敗暫排東部第六。

柏克斯。（美聯社）

尼克上半場就火力全開，半場打完進帳77分手握15分領先，第三節國王找回手感打出一波9：0的攻勢，將比數縮小至7分差。進入決勝節後三分鐘尼克以一波8：0的攻勢還以顏色，其中柏克斯（Alec Burks）單節灌進19分，助尼克末節打出單節39比27的比數，最後以19分之差大勝國王。

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尼克藍道。（美聯社）

尼克此役全隊有六人得分上雙，得分最高是板凳出發的菜鳥昆克利有25分，次高分也是板凳出發的柏克斯貢獻24分，藍道（Julius Randle ）進帳21分14籃板，「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）18分，巴瑞特（R.J. Barrett）12分。

國王方面，福克斯（De'Aaron Fox）繳出雙十數據砍下29分11助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）貢獻22分7籃板，巴格利（Marvin Bagley III）挹注19分。哈里伯頓（Tyrese Haliburton）板凳出發拿17分，但全隊替補群僅他1人得分上雙，終場國王悲情吞下九連敗。

國王福克斯。（今日美國）

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