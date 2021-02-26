NBA》厄文、哈登合拿47分打爆魔術 籃網收8連勝

籃網球星厄文。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網球星厄文（Kyrie Irving）今得到27分，「大鬍子」哈登（James Harden）拿20分，籃網團隊砍進20顆三分，最後在主場以129：92大勝魔術，籃網收下8連勝，仍和東部龍頭七六人有0.5場勝差。

首節打完以24：28落後的籃網，第二節籃網爆砍41分，其中哈登一人就貢獻13分，而魔術單節只進帳19分，半場打完籃網反倒以65：47領先。三節打完籃網領先20分，末節籃網再打出單節37比20比數，全場最多領先40分，最後以37分之差大勝。

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籃網收下8連勝，創隊史自2005-06年球季以來最佳。籃網隊史單季最長的連勝紀錄為14連勝。

籃網球星哈登、厄文。（歐新社）

厄文今得到27分、傳9次助攻、另有2次抄截。哈登20分、9籃板、7助攻，另發生6次失誤。薛米特 （Landry Shamet）板凳出發得19分，B.布朗（Bruce Brown）、J.哈里斯（Joe Harris）各拿14分，克雷克斯頓（Nicolas Claxton）10分。

魔術中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）砍全場最高的28分，另抓12顆籃板。恩尼斯（James Ennis III）15分，卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）、培根（Dwayne Bacon）各進帳11分。

籃網團隊投籃命中率高達53.3％（92投49中），團隊三分命中率44.4％（45投20中）；反觀魔術團隊三分命中率只有25％（36投9中）。

魔術中鋒伍切維奇（右）。（歐新社）

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