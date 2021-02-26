MLB》驚！老虎狀元開罐頭不慎受傷 將短暫缺席春訓

When life cuts your finger, buy a can opener and then laugh it off https://t.co/5vAIkt7MIv — Spencer Torkelson （@spennyt） February 25, 2021

〔體育中心／綜合報導〕2020年老虎狀元郎托克森（Spencer Torkelson）驚傳因傷將錯過春訓前幾場比賽，老虎教頭辛奇（AJ Hinch）向媒體透露，他是因為打開罐頭時不慎弄傷右手食指，所幸傷勢不嚴重。

老虎總教練辛奇透露，托克森因為試圖打開罐頭不慎而弄傷，造成右手食指有小切口，雖然需要缝針但他強調傷勢輕，並說：「他將會被限制幾天，不會進行打擊或丟球。」老虎球團、托克森也在社群表示沒有大礙。

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根據《底特律新聞報》報導，托克森當時在與隊友合租的房子裡準備晚餐，然而家中沒有開罐器，試圖使用帶有鋸齒狀刀子的葡萄酒開瓶器替代，不慎造成食指半英吋的傷口，但沒有傷及肌肉和肌腱。

隨著托克森缺陣，辛奇表示賈西亞（Greg Garcia）、卡斯楚（Harold Castro）及Zack Shor將會有更多上場時間。

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