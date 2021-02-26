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網球》痛批西方媒體醜化愛兒 喬科維奇父親：他在中國就像神

2021/02/26 11:48

喬科維奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）風光拿下澳網第9冠、賽事期間卻飽受各方批評，父親斯爾詹（Srdjan Djokovic）忍不住再站出來幫他抱不平，直言西方媒體醜化愛兒形象。

斯爾詹在喬科維奇奪冠後接受塞爾維亞媒體《 Kurir》訪問，忿忿不平表示，西方媒體過去10年長期刻意忽略兒子的成就，同時還把矛頭指向塞國媒體，「你們應該問問你們自己，為什麼不報導那些關於他的人格、成就方面的新聞？為什麼要傳播那些英國媒體的負面新聞？」

斯爾詹表示，喬科維奇在東方、南美洲及非洲等地廣受喜愛，許多球迷視他為神一般的存在，「世界上所有正常人都應該愛他，你知道他為什麼在中國總能繳出最好的表現嗎？因為他在那裡感受到真正的愛，那裡的球迷是真心愛他、毫無猶豫地喜歡他，這些是他在西方世界從未感受過的。西方人以為他們是世界上唯一的存在，但其實只佔了五分之一，在中國、印度、俄羅斯、巴西、非洲，他都像神一般。」

斯爾詹也提到，喬科維奇場外總為其他球員發聲，「他不只為自己的利益打球，也為難以維持生計的球員謀取福利，我們都看到他如何與對手打招呼、對於主辦方的態度，輸球後也會與對手擁抱、親吻致意，有哪個運動員可以這麼做？但他從沒獲頒體育精神獎，你知道費德爾（Roger Federer）拿了幾次嗎？大概15次吧。」

喬科維奇父親斯爾詹。（資料照，美聯社）

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