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高球》超過1年重返LPGA 3名台將還在找手感

2021/02/26 12:13

程思嘉。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕LPGA甘布里吉女子賽第一回合，台將以程思嘉的74桿、排名並列67名表現最佳，至於韓裔紐西蘭籍高球女將高寶璟則以低於標準7桿的65桿，傲視群雌。

LPGA賽季已於1月開幕，不過當時的鑽石度假村錦標賽只有25名選手獲邀參戰，多數LPGA球員都選擇在甘布里吉女子賽開工，這一站不少世界前10的好手參戰，包含南韓球后高真榮、金世煐、朴城炫，還有美國女將N.柯達（Nelly Korda）等人。

徐薇淩、程思嘉因武漢肺炎疫情影響，在去年2月13日的澳洲女子公開賽後就從美國返台，曾雅妮更因傷勢緣故，前一回在LPGA出賽已是2019年4月17日的樂天錦標賽，3人皆選定在甘布里吉女子賽展開新賽季。

程思嘉在前9洞就吞下4柏忌，轉場後逐漸回穩，繳出1柏忌、3鳥，最後以高於2桿的67桿作收，至於徐薇淩有2博蒂、3柏忌及1雙柏忌，最終以75桿繳卡，排名並列77。

「微笑球后」曾雅妮雖進帳3博蒂，但吞下2柏忌，還有2雙柏忌及兩個3柏忌，以高於標準9桿的81桿在120位參賽選手中敬陪末座。

至於高寶璟在第一洞就獵鷹，另進帳6博蒂，全場僅在第7洞失誤吞下全場唯一柏忌，以65桿獨居排頭，N.柯達和丹麥梅德森（Nanna Koerstz Madsen）以67桿緊追在後。

徐薇淩。（資料照，記者粘藐云攝）

曾雅妮。（資料照，記者塗建榮攝）

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