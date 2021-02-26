籃球》9年NBA資歷 林書豪嘆仍會被叫「新冠病毒」

林書豪。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，美國就發生多起亞裔人士遭攻擊的事件，近日又出現亞裔長者背後猛推倒地而傷重不治的慘劇。林書豪今天在社群媒體發文，表示自己即使擁有9年NBA的資歷，也無法讓他免於被叫「新冠病毒」。

林書豪今在臉書和IG發文表示，「這一代的亞裔美國人正在發生一些變化。我們厭倦被告知沒有經歷過的種族歧視，我們厭倦被告知要保持低調，我們厭倦了亞裔美國孩童在成長過程中被問到來自哪裡，我們的眼睛被人嘲笑。」林書豪說，「我們厭倦好萊塢那些影響我們心智、限制我們想法的刻板印象。」

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林書豪說，「我想要讓長輩們過得更好，他們為在這裡的生活付出如此多的努力和犧牲，我希望我的侄女、侄子，和未來的小孩過得更好。我希望下一代的亞裔美國運動員能做得更好，而不是為了『運動員的假象』而努力。」

「作為一個亞裔美國人，並不代表我們不會經歷貧窮和種族歧視。」林書豪寫道，「身為一名擁有9年NBA資歷的老將，並無法讓我免於在球場上被稱為『冠狀病毒』。」林書豪表示，自己是一名有信仰的人，「這並不代表我不為正義而戰，為自己和他人而戰。」

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