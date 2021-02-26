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中職》U18世界冠軍光環 平鎮王牌可望投入選秀

2021/02/26 12:48

陳志杰。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕109學年度高中木棒聯賽第三階段賽事今天點燃戰火，平鎮高中以2:1險勝東大體中，平鎮高三王牌投手、U18世界盃冠軍國手陳志杰，先發7局被敲出7支安打，飆9K無失分拿下勝投，另有1保送，最快球速147公里，他可望投入今年中職季中選秀。

平鎮青棒總教練吳柏宏表示，第三階段賽事首戰會推出陳志杰，就是因為其狀況不錯，雖然數度遭遇危機，但都能化解，過程沒問題，只是隊友得點圈打擊率不佳，投得較辛苦。

吳柏宏透露，陳志杰想要投入今年中職季中選秀，如無意外應該會出來選，高三這一年進步很多，變化球掌控能力提升，知道如何調整狀況，特別是黑豹旗冠軍戰投贏穀保家商，自信心有所提升。

今年選秀有不少旅外好手投入，包括江少慶、陳冠宇、吉力吉撈（原名朱立人），不過吳柏宏認為，只要高中球員有能力，即使很多旅外球員選秀，職棒球團還是會在前面順位指名，過去也常出現旅外順位在高中球員後面的情形。

U18世界盃冠軍最後一批在學選手穀保家商左投林昱珉、「火球男」潘文輝與平鎮陳志杰、「怪力男」李灝宇，今年暑假將從高中畢業，「青棒Big4」接下來會旅外、升大學或直接投入中職選秀，值得關注。

平鎮青棒捕手張翔。（學生棒球聯盟提供）

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