韓職》比起17號 秋信守的2億韓元名表更吸睛

秋信守左腕上的名表為瑞士品牌羅杰杜彼。（圖片取自韓網OSEN）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在大聯盟累計218轟的秋信守昨旋風返回南韓，在仁川機場穿上新世界集團準備的17號球衣，但比起首次公布的背號，他手上2.3億韓元（約台幣619萬）似乎更引人注目，還引起韓媒專文報導。

秋信守以韓職史上最高年薪27億韓元（約台幣7282萬）回到祖國，也為剛收購SK飛龍的新世界集團打響第一砲。他昨在機場舉行記者會，穿上前面繡有集團品牌標誌SSG.COM的白色球衣，並有主場仁川（INCHEON）字樣，而背號17號，則是他過去在大聯盟及國家隊慣穿的號碼。

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秋信守。（美聯社）

儘管新世界集團買下飛龍後，尚未公布新隊名及球衣，但昨已確定將17號讓秋信守使用。只是比起背號，秋信守左腕上的名表更受注目，那是他平常最愛戴的瑞士品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis），也在球迷間形成話題，而這支表的價格高達2.3億韓元，已接近他今年年薪的10分之1。

秋信守過去很常在電視節目或出席公開場合佩戴羅杰杜彼，也因此這個品牌在南韓還有「秋信守手表」的稱號，而後該名牌更邀請秋信守擔任代言人，並贈送他代表遊騎兵的藍色系手表。OSEN指出，秋信守昨回國佩戴表面是金色系的手表，選擇與新世界集團代表色黃色相近的色系。

圖為瑞士品牌羅杰杜彼。（資料照，路透）

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